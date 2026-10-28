Luego de varias gestiones y reuniones, el encuentro entre los cruzados y los itálicos se va a desarrollar con normalidad.

Se juega. Luego de largas gestiones y la incertidumbre a horas del partido, se determinó que se desarrolle este miércoles el partido entre Universidad Católica y Audax Italiano por la Liga de Primera.

Durante la jornada se prendió la alarma y sonó con fuerza la opción de que se suspenda el partido, que está pactado para este miércoles a partir de las 20:30 horas en el Claro Arena.

El Senapred (Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres) puso en duda la autorización para que se disputara el encuentro, debido a posibles deshielos en la zona que afectaran las inmediaciones del recinto precordillerano.

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Se juega el partido entre la UC y Audax

El duelo pendiente entre Universidad Católica y Audax Italiano estuvo cerca de cambiarse de estadio, ya que se hicieron gestiones para que se desarrolle en Santa Laura, lo que fue descartado.

Finalmente, en la reunión que participaron dirigentes de ambos clubes, miembros de la Senapred y de la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, se determinó que el compromiso se iba a desarrollar de forma normal.

Se juega el duelo entre cruzados e itálicos. Foto: Andres Pina/Photosport

En definitiva, este miércoles por la noche habrá fútbol, ya que Universidad Católica y Audax Italiano se medirán desde las 20:30 horas en el Claro Arena.