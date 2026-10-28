La creadora de contenido chilena contó que el Pitbull intentó coquetearle, pero literalmente barrió el piso con el jugador de 39 años. Se burló de su estatura y más.

Gary Medel quedó fuera de la citación para el partido que Universidad Católica jugará ante el Audax Italiano por la fecha 24 de la Liga de Primera 2026 y casi en simultáneo de que se supo su ausencia, la influencer chilena Domi Claude literalmente trapeó el piso con él.

Lo primero, eso sí, es el aspecto futbolístico: DSports Chile reveló que el Pitbull fue marginado de la convocatoria debido a “discrepancias con Daniel Garnero”, director técnico del plantel estelar en los Cruzados. Justo antes del Clásico Universitario.

En ese contexto, a Medel parece lloverle sobre mojado. No sólo mirará desde la tribuna el duelo ante los itálicos. También es una incógnita su presencia en el partido frente a Universidad de Chile. Y por si eso fuera poco, Domi Claude contó un chisme que lo alude directamente.

A Gary Medel le llueve sobre mojado. (Eduardo Fortes/Photosport).

“Es futbolista y tiene sobrenombre de perro“, dijo Claude en el programa La Voz del Chat de Chilevisión. Evidentemente muchos pensaron en el bicampeón de América, pero también hubo espacio para bromas. “El golden retriever”, dijo la conductora Pía Pérez.

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Aunque rápidamente aludió a Medel. “¿Puede ser tal vez el Pitbull?”. Y cuando recibió el sí de la entrevistada. quiso profundizar en la situación. Logró hacerlo, pero descubrió que ese coqueteo quedó en nada. Es más, Domi Claude hasta se burló de la estatura del jugador de 39 años.

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Domi Claude trapea el piso con Gary Medel: “Me llega a la cintura, ¿qué hago con eso?”

Domi Claude recibió una pregunta en torno a cómo fue ese descarte a Gary Medel. “Si me hablaba, no lo escucharía porque me llega a la cintura. ¿Qué voy a hacer con eso?”, aseguró la influencer que tiene 139 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

“Estoy rehabilitada de los hombres, menos voy a caer con un futbolista. No es camiseta roja, es bandera roja. Una red flag andante”, añadió Domi Claude sobre la intención que tuvo el Pitbull. Y finalizó con una frase provocada por otra consulta de Pía Pérez.

Se revelaron dos malas noticias para Gary Medel en muy poco tiempo. (Andrés Pina/Photosport).

Pérez habló sobre que a veces la vulnerabilidad hace tomar decisiones. Pero ni eso convenció a Domi Claude. “Hago caridad en otras partes”, sentenció la creadora de contenido.

Revisa el momento de la anécdota que contó Dominique Claude