El Reco se metió en el último puesto a la Liguilla de Ascenso tras empatar ante los Dragones Celestes y, de paso, asestarle un mazazo a los hispanos en este amargo 2026 que vivieron.

Deportes Recoleta debía sumar al menos un punto vs Deportes Iquique para asegurarse un lugar en la liguilla de la Primera B y asestarle el último golpe de una aciaga temporada a la Unión Española. Y así no más fue, pues el equipo de Francisco Arrué igualó 1-1 ante el cuadro nortino.

Durante la primera parte, el Reco se acercó en algunas ocasiones a la portería defendida por Daniel Castillo, quien tuvo una gran tapada. Fue a un remate de zurda de Ignacio Lara que el meta de los Dragones Celestes despejó de gran forma.

En el segundo tiempo, llegó la apertura de la cuenta de la escuadra de la región Metropolitana, que hizo de local en el estadio Municipal de La Pintana. Fue en el minuto 51 del encuentro. Y la jugada comenzó con un preciso pase profundo de Mikel Arguinarena.

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Con un envío englobado, el Vasco encontró a su compañero Pedro Sánchez. El atacante formado en Everton de Viña del Mar desairó con su control al defensor Franco Ledesma. Lo dejó desacomodado de su posición. Y con un centro raso buscó la arremetida de Carlos González, quien tuvo mucha fortuna.

Otra imagen del festejo de Carlos González. (Foto: Deportes Recoleta).

Aunque no en el primer remate, que estrelló en el poste del equipo dirigido por Hernán Peña. Pero sí en el segundo intento, pues la pelota le quedó ahí, a disposición para anotar el gol. Eso sí, los visitantes igualaron más rápido de lo imaginado.

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Recoleta aguanta su cupo en la Liguilla hasta el final y sufre la Unión Española

Deportes Iquique aprovechó una mala salida para empatarle el partido a Deportes Recoleta. Álvaro Salazar se equivocó en un pase con el pie y la pelota la interceptó el rapidísimo César González. El exjugador de Deportes Santa Cruz desbordó y sacó un centro raso.

El balón iba en dirección a Álvaro Ramos, pero el Chanchito dio una asistencia sin tocar la pelota. Seguramente escuchó a su compañero que llegaba por detrás. Abrió las piernas y desarticuló a la defensa, además de dejar con posibilidad latente de remate al uruguayo Joaquín Pereyra.

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Precisamente el ex Santiago Wanderers resolvió con un potente remate a ras de pasto que venció la resistencia de Salazar, quien de inmediato miró al cielo, consciente de que había sido su fallo el que inició todo en los 58 minutos. Así las cosas, el Reco quedó en la cornisa.

Un gol de los Dragones Celestes los sacaba de la Liguilla de Ascenso y le daba el boleto a la Unión Española, que había derrotado a Unión San Felipe unas horas antes. Pero los anfitriones lograron mantener el empate y sellar su paso a la postemporada.

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Así quedó la tabla de posiciones en la Primera B 2026

Deportes Recoleta fue uno de los seis clasificados a la Liguilla de la Primera B, mientras que la temporada se acabó para Deportes Iquique