Humberto Suazo quedó pletórico con el gol del mexicano Guillermo Madrigal, que sirvió para que San Luis de Quillota empatara 1-1 frente a Deportes Recoleta y quedara igualado con Cobreloa en la lucha por el título de la Primera B. Fue un partido muy difícil para los Canarios. De hecho, antes del minuto 8 se […]

Humberto Suazo quedó pletórico con el gol del mexicano Guillermo Madrigal, que sirvió para que San Luis de Quillota empatara 1-1 frente a Deportes Recoleta y quedara igualado con Cobreloa en la lucha por el título de la Primera B. Fue un partido muy difícil para los Canarios.

De hecho, antes del minuto 8 se quedaron con 10 jugadores por la tarjeta roja directa que recibió Ignacio Meza, defensor central, por una fuerte infracción sobre Gonzalo Álvarez. Con esa decisión del juez, Suazo pateó un micrófono ambiental y reclamó efusivamente.

Luego de consumado el empate contra el Reco, el DT sanantonino luchó para contener la emoción. “¿Qué más puedo pedir? Quiero mucho a mis jugadores. Me emocionan en su forma de jugar, me siento muy representado. Más que hablar de las situaciones que han pasado, ver a mi equipo pelear hasta el último me llena de orgullo”, manifestó a TNT Sports el otrora goleador de la Roja.

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“Se los dije: no sé si podemos lograr el objetivo, pero estoy orgulloso de ellos. Me transmiten seguridad, entrenan de la mejor manera. Nadie daba un peso por nosotros y estamos peleando el título. Feliz y emocionado, sólo agradecer no más”, agregó el Hombre Venido del Planeta Gol, un apodo que popularizó Claudio Palma.

Humberto Suazo tuvo un partido de mucha tensión ante Recoleta. (Manuel Lema/Photosport).

“Me siento súper representado por mis jugadores. Tenemos una familia. Desde la cocinera al utilero, toda la gente que nos ve en la calle, casi todos nuestros jugadores viven en Quillota, se ha formado una identidad muy linda. No sé si nos alcance, pero que la gente crea en este proyecto y nos venga a acompañar ha sido un sueño”, añadió el icónico centrodelantero que tuvo el Monterrey de México.

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Chupete Suazo explota por el escritoriazo que afecta a San Luis en la lucha por el título

Humberto Suazo sabe que San Luis de Quillota no estaba entre los denunciados por el último escritoriazo de la Primera B, pero sí tiene claro que eso mermó las chances de que la copa de ganador del título estuviera en el estadio Lucio Fariña Fernández.

Guillermo Madrigal gritó así el gol del empate de los Canarios. (Manuel Lema/Photosport).

“Uno siempre sigue aprendiendo de cuerpos técnicos, jugadores. Estoy más que pagado. Estoy muy emocionado. Me retiré hace un año del fútbol, justo hoy. Por eso diosito hace las cosas, por eso estoy emocionado. Pasó un año súper rápido. Estoy contento, lo importante es que seguiremos compitiendo”, afirmó el DT.

Otra imagen del festejo agónico de San Luis ante Recoleta. (Manuel Lema/Photosport).

Y aprovechó de tirar un palito por esta resolución del Tribunal de Disciplina que hay que esperar para saber a ciencia cierta cómo quedará la tabla de posiciones. “Independiente de lo que ha pasado, para nosotros es una vergüenza lo que está sucediendo. Pero vamos a pelear hasta el último por el campeonato”, sentenció el Chupete en TNT Sports.

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Revisa el compacto del empate entre San Luis de Quillota y Deportes Recoleta

Así va la tabla de posiciones en la Primera B 2026

A falta de una fecha por jugar, San Luis de Quillota está igualado con Cobreloa en la cima de la tabla de posiciones de la Primera B 2026. En caso de empate en puntos, hay final a partido único.