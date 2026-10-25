El Rey Arturo habló con la prensa tras la amarga igualdad de Colo Colo ante Palestino en el Estadio Santa Laura.

Colo Colo tuvo otra desagradable jornada en esta Liga de Primera 2026 al apenas empatar 1-1 ante Palestino en el Estadio Santa Laura. El Cacique sumó su cuarto compromiso sin ganar y la amplía ventaja que llegó a tener como líder se ha ido desvaneciendo con el correr de los partidos.

Uno que terminó especialmente tostado con este resultado fue Arturo Vidal, quien en charla con la prensa tras el empate mandó un claro mensaje en torno a todo lo que se ha hablado por su renovación de contrato.

Para el King el ser campeón otra vez con los albos lo es todo y por lo mismo dejó en claro que van a sentarse a conversar una vez que la copa esté por fin en la mesa.

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Vidal cerra el tema de su renovación en Colo Colo

El Rey Arturo aseguró que “hablamos que cuando seamos campeones, cuando se logre el objetivo nos vamos a juntar y recién vamos a hablar. Ahora no hay ni una conversación. Hasta que no seamos campeones no nos vamos a sentar a conversar”.

“Ya me tienen loco. Inventan cada tontera, cualquiera puede decir algo y lo colocan por todos lados. Lo dije, mi prioridad es ser campeón, después veremos qué pasa”, agregó.

Vidal afirmó que solo hablará de su renovación una vez que Colo Colo sea campeón. | Foto: Photosport.

Sobre lo que fue el empate ante los árabes, el King fue claro en decir que “estamos tristes porque estaba lindo el partido para haberse quedado con los tres puntos, pero hay que ser autocríticos. El primer tiempo lo jugamos bien y el segundo muy mal. Ellos ya crecieron y nos empataron al final”.

“Hay que seguir trabajando, ser autocríticos, ver bien el video porque de verdad que el segundo tiempo bajamos mucho. Estamos a cinco partidos de que termine el campeonato y tenemos que tratar de asegurarlo luego”, concluyó.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos regresarán al ruedo ante Universidad de Concepción por la fecha 26 de la Liga de Primera este viernes 30 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Monumental.

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En síntesis