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Liga de Primera

Deportes Concepción denuncia gravísimo incidente en entrenamiento: “Golpeó a los jugadores”

El cuadro lila informó a través de sus redes sociales de un serio incidente que marcó la jornada de martes en las dependencias del club.

Por Carlos Silva Rojas

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Una grave incidente marcó a Deportes Concepción.
© PhotosportUna grave incidente marcó a Deportes Concepción.

La jornada de martes de Deportes Concepción fue interrumpida por un lamentable incidente, ya que un hincha ingresó a la dependencias del club y agredió a jugadores y funcionarios del elenco lila.

El cuadro penquista, mediante sus redes sociales, informó que un antisocial entró sin autorización al recinto del Conce, y provisto con un arma contundente, golpeó a varios miembros de la institución, incluyendo a jugadores profesionales y juveniles.

“Deportes Concepción manifiesta su total rechazo ante un grave hecho de violencia ocurrido mientras nuestro plantel profesional y las series formativas desarrollaban con normalidad sus labores de entrenamiento en los Campos Deportivos de Nonguén”, parte el comunicado de Concepción.

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Grave incidente en Deportes Concepción

En el escrito publicado en las redes sociales del conjunto sureño se da cuenta de que el sujeto alcanzó a golpear a varias personas en el centro deportivo.

“Durante la jornada, un individuo identificado como hincha, quien, portando un elemento contundente, ingresó a los campos deportivos agrediendo y golpeando a un integrante de nuestro staff, jugadores del plantel profesional y jugadores del fútbol formativo, quienes también se encontraban desarrollando sus entrenamientos al momento de los hechos”, expresa el texto.

“Ante esta situación, el agresor fue retenido por integrantes de nuestra institución y posteriormente entregado a personal de Carabineros de Chile, quienes adoptaron el procedimiento correspondiente, dejándolo en condición de detenido”, cuentan a la comunidad.

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“Como institución, condenamos categóricamente estos hechos de violencia, los cuales resultan absolutamente inaceptables y no tienen cabida en el fútbol ni en ningún espacio de nuestra sociedad. Ninguna circunstancia justifica una agresión contra quienes desempeñan sus funciones profesionales, practican deporte y representan a nuestro club”, puntualiza el escrito.

La situación se dio días después de la derrota de Deportes Concepción ante Deportes La Serena, y en la antesala del compromiso ante Palestino, a jugarse el próximo lunes 2 de noviembre, por la Liga de Primera.

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