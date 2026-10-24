Este zurdo formado en Wanderers y ex O'Higgins, Unión Española y Belgrano de Argentina sacó pecho por el gran nivel que mostró ante el León de Collao, cuadro al que le firmó un doblete.

Deportes La Serena firmó una buena victoria ante Deportes Concepción en el estadio La Portada. Y el nombre que se llevó varios de los flashes fue Matías Marín, talentoso volante ofensivo zurdo que cerró este partido con dos goles en el estadio La Portada.

El primero fue un golazo espectacular: acomodó de tal forma su pie izquierdo que clavó la pelota en un ángulo imposible para el portero Nicolás Araya, quien nada pudo hacer para evitar la caída del León de Collao. Y en el segundo contó con la fortuna.

Desde la banda derecha, Marín encaró hacia adentro. Sacó un tiro rasante con la pierna hábil. Y la pelota se desvió en Fausto Grillo. Aquella intervención del zaguero argentino descolocó completamente al meta Araya, quien una vez más quedó parado.

Matías Marín festejó así uno de sus goles en el triunfo ante los lilas. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Luego del encuentro, el futbolista surgido profesionalmente en Santiago Wanderers comentó sus sensaciones. “Feliz porque el equipo ganó, pudimos sumar y meternos ahí de nuevo. Venimos trabajando, sabemos que tenemos que ir por más”, afirmó el Mati Marín en TNT Sports.

Y contó que la meta es dejar a los Papayeros en una competencia internacional. “Será un trabajo difícil, venimos desde enero hasta la fecha pensando en eso. Estamos cerca, no podemos quedarnos en este partido. Disfrutar mañana y ya pasó, vamos contra Huachipato ahora”, añadió el ex O’Higgins y Belgrano de Córdoba.

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Matías Marín tras el triunfo de La Serena vs Concepción: “Soy muy inteligente”

Matías Marín brilló en el 3-1 que firmó La Serena ante Deportes Concepción, que descontó gracias a un golazo de Jorge Henríquez, aunque con algo de colaboración de José Tapia, quien no protegió su poste en el tiro libre del talentoso enganche de los lilas.

Aunque Marín y el penal de Jeisson Vargas dejaron ese tanto apenas como un descuento. “Hice goles, pero también donde he jugado he hecho goles. Soy muy inteligente en la posición que me toque. Es para sumar al equipo y me suma a mí en la experiencia”, aseguró el zurdo. Tiene seis goles en la Liga de Primera 2026 y ocho en la campaña.

Matías Marín mostró sus dos canilleras luego de anotarle a Concepción. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Otro que se refirió a este encuentro fue Felipe Gutiérrez, DT de los granates. “Un partido duro, difícil contra un equipo que había levantado y que le convertían pocos goles. Bajo la paciencia podíamos tener situaciones de gol, afortunadamente se nos dio el resultado”, describió el entrenador.

“Felices por eso. El trabajo siempre paga, es todo de ellos, un premio al trabajo y esfuerzo. El objetivo es intentar entrar a una copa: hasta que matemáticamente se pueda lo vamos a intentar. Viene un partido muy difícil, viajar a Talcahuano para jugar contra Huachipato”, sentenció el Pipe, siempre en diálogo con TNT Sports.

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Revisa el compacto del triunfo de La Serena ante el León de Collao

Así va la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2026

La Serena saltó al octavo lugar de la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2026 gracias a 33 puntos en 25 partidos, mientras que Deportes Concepción se quedó en el 10° puesto con 32 unidades en la misma cantidad de encuentros.