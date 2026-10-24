Los dirigidos por Felipe Gutiérrez consiguieron un triunfazo que les permite soñar con un torneo internacional.

En el inicio de la jornada sabatina de la Liga de Primera, Deportes La Serena consiguió una victoria muy importante frente a Deportes Concepción y sube en la tabla.

Los Papayeros no arrancaron bien el año de la mano de Felipe Gutiérrez. Incluso, el bicampeón de América estuvo en duda en más de una oportunidad, pero aguantó la presión y ahora tiene al equipo cerca de meterse en una copa internacional.

La Serena sueña con la Sudamericana

Para Deportes La Serena era clave quedarse con los 3 puntos en el Estadio La Portada y rápidamente lo demostraron. Esto porque a los 15 minutos fue Matías Marín quien abrió el marcador para el equipo local. Claro que Concepción no se quedaría de brazos cruzados.

A los 21 minutos Jorge Henríquez anotó el 1-1 para el León de Collao. Parecía que los dirigidos por Fernando Díaz se acomodaban en el partido, pero dos golpes terminarían siendo fatales para los los Lilas antes del termino de la primera parte.

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Tabla Liga de Primera: