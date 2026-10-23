El portero de Cabo Verde tomará el avió pasada las 21:00 horas del domingo 25 de octubre para poder estar el lunes en la ceremonia. Irá acompañado de Aníbal Mosa, presidente del Cacique.

Vozinha está en el centro de la noticia en Colo Colo no solo por su casi seguro regreso a la titularidad ante Palestino este domingo, sino que también por todo el debate que se armó a sobre si viajará o no para la ceremonia del Balón de Oro del lunes en Londres.

El portero de Cabo Verde está nominado para ir a la lucha como el mejor de su puesto a nivel planetario tras el gran Mundial 2026 que lo lanzó a la fama. Por lo mismo, hasta las últimas horas no había claridad de si iba a decir presente en la premiación.

“Yo hablé con Josi en la semana, él está en las condiciones para competir con sus compañeros (…) Él tiene que tomar una decisión. Si va, se le apoyará como club y lo esperaremos para que vuelta a competir”, declaró al respecto Fernando Ortiz.

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La decisión de Vozinha sobre ir o no al Balón de Oro 2026

De acuerdo a información entregada por ADN Radio, finalmente Vozinha decidió que sí viajará a Londres para poder estar en la ceremonia del Balón de Oro 2026. ¿Esto quiere decir que queda descartado para el duelo ante Palestino? Pues para nada, ya que tomará el avión tras el partido.

Todo apunta a que Vozinha será titular en el arco de Colo Colo este domingo ante Palestino. | Foto: Photosport.

El mencionado medio detalló que el vuelo está pactado para las 21:05 del domingo 25 de octubre. Saldrá desde el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez y tendrá una pequeña escala en Madrid, desde donde partirá definitiva a Londres para estar en la premiación.

Y ojo, que además afirmaron el vuelo será acompañado de Aníbal Mosa, quien irá junto al arquero en representación de Colo Colo en este verdadero hito para la historia del club. Y es que es primera vez que el Cacique tiene un jugador de su planilla nominado para un premio de esta categoría.

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En síntesis