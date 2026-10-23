Al ex seleccionado chileno no le gustó para nada un gesto del arquero de Cabo Verde.

Vozinha otra vez hace noticia fuera de la cancha. Esto debido a un gesto que no agradó mucho en el mundo Colo Colo. Uno de los más molestos fue Marcelo Vega.

El arquero nacido en Cabo Verde asoma como titular para el encuentro ante Palestino en la Liga de Primera, incluso privilegiando estar en este duelo por sobre el asistir a la ceremonia para el Balón de Oro. El meta quiere ganarse un puesto.

El gesto que enoja a Toby Vega

Más allá del tema de la ceremonia del Balón de Oro, hay otra cuestión que causó molestia alrededor de Vozinha. Es que Marcelo Pablo Barticciotto contó que se contactó con alguien de Colo Colo para conseguir un saludo del arquero para una amiga, pero que el africano se negó. Esto enojó a Marcelo Vega.

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“Se lo pidió Barticciotto, uno de los ídolos máximos de Colo Colo, debería saber quien es. No demostró humildad Vozinha, se me cayó, puede jugar bien o mal, a mí no me gusta. Colo Colo no necesitaba un arquero en estos momentos, esto fue más marketing“, indicó Toby en Marca Personal de Radio La Metro.

“Se cae, porque realmente estar en Colo Colo tú tienes que estar 100% dispuesto a tener que estar sacando foto con toda la gente, eso es Colo Colo, es el pueblo”, complementó el mundialista con Chile en Francia 1998.

Vozinha jugará ante Palestino este domingo 25 de octubre. Imagen: Photosport

En el pasado Vozinha confesó estar un poquito “saturado” de la explosiva fama que vivió luego de la Copa del Mundo 2026, asegurando que ya no puede tener una vida tranquila. Para Vega, estar en Colo Colo significa siempre una exposición enorme.

“Tienes que estar dispuesto a eso, si no estás dispuesto a eso, lamentablemente tienes que pescar tus maletas e irte, porque no es fácil estar en Colo Colo, porque ya salió con que le gustaría volver atrás, no le gustaría su presente, si está en Colo Colo, no en un equipo chico o en tu país, a mí se me cayó“, cerró Marcelo Vega.