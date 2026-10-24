Si los Canarios ganan y los Loínos pierden, serán campeones. Claro que habrá que esperar para confirmar el título.

Una apasionante definición de la Primera B se vivirá en esta jornada, donde San Luis enfrenta a Recoleta, mientras Cobreloa hará lo propio frente a Rangers. Mucha emoción en simultáneo.

Los Canarios son los líderes de la categoría de plata con 53 puntos, mientras los Loínos les siguen con 51 unidades. Es decir, si los dirigidos por Humberto Suazo ganan y los de Calama pierden, serán los nuevos campeones de la B. Sin embargo, no estaría todo definido.

Resulta que una denuncia contra San Marcos y Deportes Puerto Montt, puede alterar la tabla de posiciones. Por esta razón, es que la copa no estará en Quillota y San Luis no la recibirá en esta jornada en caso de que se den los resultados. Una triste situación que enloda la definición.

MINUTO a MINUTO de la Primera B: