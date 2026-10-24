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Primera B

San Luis vs Recoleta y Cobreloa vs Rangers MINUTO a MINUTO: la definición de la Primera B

Si los Canarios ganan y los Loínos pierden, serán campeones. Claro que habrá que esperar para confirmar el título.

Por César Vásquez

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San Luis juega como local, mientras Cobreloa será visita.
© PhotosportSan Luis juega como local, mientras Cobreloa será visita.

Una apasionante definición de la Primera B se vivirá en esta jornada, donde San Luis enfrenta a Recoleta, mientras Cobreloa hará lo propio frente a Rangers. Mucha emoción en simultáneo.

Los Canarios son los líderes de la categoría de plata con 53 puntos, mientras los Loínos les siguen con 51 unidades. Es decir, si los dirigidos por Humberto Suazo ganan y los de Calama pierden, serán los nuevos campeones de la B. Sin embargo, no estaría todo definido.

Resulta que una denuncia contra San Marcos y Deportes Puerto Montt, puede alterar la tabla de posiciones. Por esta razón, es que la copa no estará en Quillota y San Luis no la recibirá en esta jornada en caso de que se den los resultados. Una triste situación que enloda la definición.

MINUTO a MINUTO de la Primera B:

Roja en San Luis

El árbitro Francisco Soriano expulsa a Ignacio Meza por una fuerte infracción, luego de revisión de VAR. Los dirigidos por Chupete Suazo se quedan con uno menos a los 10 minutos de encuentro. Siguen 0-0.

¡Arranca en Talca!

Con unos segundos de desfase, Rangers y Cobreloa mueven la pelota en el Fiscal de Talca.

¡Comenzó en Quillota!

San Luis y Recoleta ya juegan en el Lucio Fariña Fernández.

También salen en Talca

Rangers y Cobreloa salen unos minutos después en el Estadio Bicentenario Iván Azócar, más conocido como Fiscal de Talca. Linda jornada en la Primera B del fútbol chileno.

San Luis sale a la cancha

Los Canarios son recibidos por una multitud en el Lucio Fariña Fernández, donde enfrentan a Deportes Recoleta.

Ojo con Recoleta y Rangers

Si bien todos los focos están puestos en San Luis y Cobreloa, Recoleta y Rangers también tienen sus propias luchas. Los Textileros están en el 6° lugar con 41 puntos, por lo que pelean por ir a la Liguilla de Ascenso. Los Piducanos por su parte, están en el último lugar de tabla con 21 puntos. Están obligados a ganar para intentar salvarse. Santa Cruz y San Felipe, sus competidores, tienen 23 unidades.

Formación de San Luis

Chupete Suazo manda a la cancha a estos jugadores contra Recoleta:

Formación de Recoleta

Los dirigidos por Francisco Arrué intentarán amargar a San Luis:

Formación Rangers

La alineación de Ivo Basay para medirse ante Cobreloa:

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Formación de Cobreloa

Los elegidos por Mario Salas para enfrentar a Rangers:

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¿Dónde ver los partidos?

Mientras el duelo de San Luis vs Recoleta irá por TNT Sports Premium en TV y HBO Max en streaming, el encuentro de Cobreloa ante Rangers solo irá por streaming en la aplicación HBO Max.

¿A qué hora es la definición de la B?

Tanto el partido de San Luis ante Recoleta, como el de Cobreloa ante Rangers, serán este sábado 24 de octubre a las 17:30 horas de Chile. Los duelos se jugarán en simultáneo.

Una definición en duda

Si bien San Luis de Quillota puede ser campeón hoy, igual su título no estaría asegurado. Esto por la denuncia que cae sobre San Marcos y Puerto Montt. Si estos clubes son sancionados, perderían todos sus duelos por 3-0. Esto haría que Cobreloa pueda sumar más puntos y cambiar el destino de la tabla. Por esta razón, no estará la copa de la Primera B en el Lucio Fariña Fernández.

Apasionante final de la Primera B

Hola amigos, bienvenidos a una nueva transmisión MINUTO a MINUTO. Esta vez, les tenemos una apasionante jornada con los encuentros de San Luis ante Recoleta y Cobreloa visitando a Rangers. Si se dan los resultados, los Canrios pueden ser campeones hoy.

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