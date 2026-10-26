Los Cruzados y el Romántico Viajero se enfrentarán este domingo 1 de noviembre en el Claro Arena.

Uno de los encuentros más apasionantes del fútbol nacional tendrá lugar durante el próximo fin de semana, donde Universidad Católica se medirá ante Universidad de Chile.

Los Cruzados y el Romántico Viajero animarán un nuevo Clásico Universitario. Como si este encuentro por sí mismo no produjera bastante presión, ahora será en un contexto donde ambos luchan por clasificar a la próxima Copa Libertadores.

El árbitro del Clásico Universitario

Universidad Católica y Universidad de Chile jugarán una verdadera final en el Claro Arena, donde pueden dar un paso clave para quedarse con el anhelado Chile 2. La tensión será total en Las Condes, por lo que ambos equipos cuidan cada detalle.

Uno de ellos, es la designación del árbitro. En los clásicos siempre la actuación de los jueces es mirada de reojo, por lo que ya desde que se anuncia al encargado de impartir justicia empiezan los cuestionamientos de un lado o de otro. Pues bien, desde la ANFP salió humo blanco.

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De acuerdo a Radio Cooperativa, en Quilín eligieron a Diego Flores como el árbitro para el partido entre Universidad Católica y Universidad de Chile. El gendarme de 36 años volverá a ser el encargado del pito en este tipo de encuentro.

Flores ya tiene experiencia y muy reciente en un Clásico Universitario. También dirigió el duelo de la primera rueda entre ambos equipos en el Estadio Nacional, donde la U ganó por 1-0 con gol de Juan Martín Lucero y no hubo grandes polémicas.

Diego Flores será acompañado por José Retamal y Wladimir Muñoz como asistentes, mientras Franco Jiménez será el cuarto árbitro. Juan Lara y Alejandro Molina estarán en el VAR. El partido entre Universidad Católica y Universidad de Chile será este domingo 1 de noviembre a las 17:15 horas.