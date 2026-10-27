Un ilustre recinto de la Chilean Premier League lideró un infame ranking. Ya hay polémica.

En gustos no hay nada escrito y por esto, causó rechazo generalizado que un influencer mexicano seleccionara a un estadio del fútbol chileno como el más feo de Latinoamérica.

Resulta que en las redes sociales lo que más abunda es contenido y ranking para generar comentarios. El espacio es infinito en internet, por lo que para bien y para mal, todos tienen derecho a crear sus propias evaluaciones de las cosas. Más, cuando se trata de fútbol.

¿Es el estadio más feo de Latinoamérica?

Carlos Barroso, influencer mexicano, elaboró un listado de los siete estadios más feos de Latinoamérica. En este ranking, no dudó en poner en el primer lugar a un recinto del fútbol chileno. Fueron varios compatriotas los que dejaron sus comentarios reprobando el criterio.

El azteca eligió a los siete recintos menos agraciados, donde colocó al Estadio São Januário (Vasco da Gama, Brasil) en el 7° lugar. Le siguieron Estadio Olímpico Benito Juárez (FC Juárez, México), Estadio Alejandro Villanueva (Alianza Lima, Perú), Estadio Ciudad de Vicente López (Atlético Platense, Argentina), Estadio Manuel Murillo Toro (Deportes Tolima, Colombia) y el Estadio Guillermo Plazas Alcid (Atlético Huila, Colombia).

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Claro que el primer lugar de este infame ranking quedó reservado para un recinto chileno. Carlos Barroso seleccionó al Estadio El Cobre de El Salvador, donde hace de local Cobresal, como el más feo de Latinoamérica.

“Aunque no lo crean no es en Perú, está en El Salvador. Este estadio está prácticamente en medio de la nada. Gris, muy chiquito, parece de fútbol llanero. Si me dicen que está en Zumpango, estado de México, les voy a creer”, argumentó el mexicano.

El comentario del influencer molestó a los seguidores chilenos, quienes defendieron al recinto donde juega Cobresal. Destacaron que este estadio cuenta con un muy buena cancha pese a estar ubicado en un campamento minero al medio del desierto de Atacama, el más árido del mundo.