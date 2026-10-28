Escritoriazos en la Primera B: Los equipos que ocuparon pillería en la gestión de Pablo Milad

Una nueva maniobra administrativa ahora afecta a San Marcos de Arica y vuelve a poner el tema en el debate.

La Primera B vuelve a estar en la polémica por los escritorios. Ahora el afectado es San Marcos de Arica por problemas administrativos. Un castigo que se repite en el cuadro del norte y que se hace frecuente en la administración de Pablo Milad.

Es que desde que asumió se ha registrado en casi todas sus temporadas al mando de la ANFP alguna maniobra administrativa que termina siendo decisiva en la parte baja de la tabla. Lo que en este 2026 condena a “Los Bravos del Morro” y deja servido en bandeja el ascenso a Cobreloa.

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El mandato de Pablo Milad comenzó en 2020 y el primer descenso lo sufrió Deportes Valdivia. El “Torreón” terminó en el puesto 14ª con 28 puntos, seis más que Deportes Santa Cruz que quedó último con 22.

Sin embargo, en ese entonces todavía se utilizaba la tabla con coeficientes. Lo que terminó pasándole la cuenta al elenco valdiviano ya que en 2019 -que no hubo descenso por el estallido social- terminó último con 19 puntos.

El primer escritorio en la Era Pablo Milad

En 2021 apareció el primer “escritoriazos” como ya se ha hecho popular el termino. El afectado fue justamente San Marcos de Arica. En dicha campaña fueron 10 equipos (Unión San Felipe, Cobreloa, Barnechea, San Luis, Deportes Iquique, Fernández Vial, Puerto Montt, Deportes Copiapó, Santiago Morning y Rangers) los que denunciaron la mala inscripción del delantero Zedrick Vega.

Finalmente el Tribunal aceptó la denuncia sobre el delantero formado en Colo Colo y finalmente se le quitaron 23 puntos al cuadro de Arica. Por lo que le dijo adiós a la categoría.

Vega fue parte del primer escritoriazo en la era de Pablo Milad

En 2022, y con la salida de San Marcos, la Primera B quedó con solo 17 quipos. El que se sumó a la categoría fue Arturo Fernández Vial. Ahora el elenco del sur del país, tuvo debut y despedida ya que terminó último en la tabla general y descendió con 26 puntos.

Al “Inmortal” lo acompañó Deportes Melipilla que en la tabla ponderada terminó último. Además la campaña estuvo marcada por la resta de seis puntos por dobles contratos.

En 2023 regresó a la “B” el cuadro de San Marcos de Arica. En dicha temporada el que sufrió con el descenso fue Deportes Puerto Montt que terminó último con 30 puntos en 30 partidos disputados. En ese año se salvó Deportes Recoleta por la diferencia de gol. El cuadro textil registro -0, mientras que el velero -16.

El año del doble escritoriazo: Barnechea lo sufrió

Ahora en 2024 el Tribunal nuevamente fue protagonista. Se le quitaron seis puntos a Curicó Unido por incumplimiento de pago de cotizaciones y los irregulares contratos con Matías Cahais. Al defensa central se le adeudaba una cifra cercana a los 20 millones de pesos.

Pero el que más sufrió bajo este aspecto fue Barnechea. El cuadro “huaicochero” no cumplió con el pago de impuestos y lo sufrió: 45 puntos de sanción y la perdida de la licencia de clubes. Al final cerró la campaña con cinco puntos en 30 partidos.

Barnechea también perdió la categoría por el escritoriazo

La última víctima fue Santiago Morning

Luego en 2025 el turno fue de un histórico como Santiago Morning. El elenco microbusero sufrió la sanción de nueve puntos por el atraso de las cotizaciones. Lo que terminó pagando caro ya que quedó último con 29 puntos y solo a uno de distancia de Unión San Felipe.

Una modalidad que vuelve a tener como protagonista al cuadro del Aconcagua que no ha podido enmendar su rendimiento y se ha visto beneficiado por este tipo de acciones administrativas en los últimos años.