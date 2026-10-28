A la espera del fallo de San Marcos, aseguran que la tabla no se mueve, además que todo se definirá dentro de la cancha.

Un verdadero terremoto se vive en la Primera B, luego de que el Tribunal de Disciplina decidió desafiliar a San Marcos de Arica por irregularidades y documentación falsa en estados financieros.

Esta medida modificaba todo el panorama en la tabla de posiciones del fútbol de ascenso, en la previa de la última fecha del torneo, teniendo en cuenta la pelea por el título y el club que perderá la categoría.

Pero una información de último minuto cambia todo, porque aseguran que no habrá modificaciones con los puntos en la clasificación, entonces San Marcos no será tomado como el descendido.

Cobreloa quedaba a un punto del ascenso. Foto: Pedro Tapia/Photosport

ver también San Luis saca la voz luego del terremoto en Primera B: “Seguimos enfocados en traernos los puntos”

La Primera B se definirá adentro de la cancha

Así lo explica en detalles el diario El Mercurio, quienes detallan que se están a la espera del fallo del Tribunal de Disciplina para conocer detalles, pero que la primera información cambia todo el panorama, además dejan en claro que San Marcos todavía tiene instancias en la Segunda Sala y el TAS.

“Hay un tema importante. Y es que pese a que se especulaba que el castigo traería grandes y notables cambios en la tabla del torneo del ascenso, la sentencia no incluirá modificaciones en los resultados de los partidos jugados y por jugar de los nortinos, ya que esa disposición (que les daba un 3-0 a todos sus rivales y cambiaba por completo la tabla) solo corre para aquellos clubes sancionados con ‘perdida de categoría’, no aquellos desafiliados como Arica”, explican.

Una situación que cambia todos los números que se sacaron en las últimas horas y hará definir en cancha todas las situaciones en la Primera B, además que los clubes que se salvaban del descenso vuelven a estar en peligro.

“Así lo establece el artículo 87 de las bases de la Primera B, que difieren de las normas de Primera División, en las que sí se dispone el 0-3 en todos los duelos de aquellos equipos que son desafiliados“, detallan.

“Esta diferencia hace que la tabla siga intacta, por lo que Rangers, Santa Cruz y San Felipe, siguen peleando por no descender en la fecha venidera, la última. Y es que al perder la calidad de afiliado, San Marcos no queda automáticamente último ni cae a la Segunda Profesional según la norma, por lo que igual podría descender en la cancha alguno de los tres equipos de abajo”, finalizan.