El concejal Juan Cristóbal Cantuarias le dejó en claro a la dirigencia del fútbol chileno que solucionar este tema no ocurrirá de la noche a la mañana.

Más de 24 horas después de la clausura de la sede de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y ante los intentos desde la dirigencia que preside Pablo Milad de recuperar a la brevedad el edificio, desde la Municipalidad de Peñalolén lanzaron una seria advertencia.

Fue el concejal Juan Cristóbal Cantuarias que en conversación con Radio ADN reveló que el 15 de octubre tomaron conocimiento de la deuda por $172 millones de pesos, y que a partir de ahí “lo que hice en mi rol fiscalizador de las actuaciones del alcalde, es conocer si es que no solamente no tenían patente municipal“.

“Ante una comunicación formal que hice a la dirección de obras municipales, ellos me confirmaron precisamente el día martes que no contaban con la respectiva autorización municipal de las obras”, complementó la autoridad de Peñalolén.

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En Peñalolén amenazan a ANFP tras clausura de sede

Al concejal Cantuarias se le preguntó por los trámites que debe realizar el ente rector del fútbol chileno para levantar esta medida, respondió que “el desafío que tiene la ANFP, más que regularizar su situación de patente comercial, que por supuesto es parte de este embrollo, es básicamente la recepción definitiva“.

“Incluso regularizar esa situación de la patente comercial, no le permitirá todavía utilizar el espacio porque el desafío que tenemos hoy día es la recepción definitiva de las obras”, complementa el edil de Peñalolén quien además advierte a la ANFP.

“Hoy día hay contribuyentes que pueden estar varios años en este trámite. Y, en este sentido, la ANFP no tiene por qué ser una excepción. Yo espero que, no por ser la ANFP, a pesar de todo lo que a mí me gusta el fútbol, se le tome como un contribuyente más y no se hagan preferencias por la presión política o económica que exista en este caso”, finalizó el concejal.

En síntesis