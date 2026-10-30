Los Cementeros viven un dramático momento en la Liga de Primera tras una nueva derrota.

Unión La Calera no pudo en su visita a Coquimbo Unido y cayó en la Liga de Primera. Un momento crítico que los hace mirar de muy cerca el descenso. Complejo presente.

Los Cementeros venían de ganar ante Universidad Católica, por lo que llegaban con mucha confianza al Francisco Sánchez Rumoroso. Claro, su puesto en la tabla no es cómodo y los obligaba a quedarse con los 3 puntos, cosa que no pudieron conseguir.

Coquimbo gana con uno menos

La expulsión de Sebastián Cabrera a los 22 minutos del primer tiempo en Coquimbo Unido, hacía pensar que podía ser una buena jornada para Unión La Calera, pero no tuvieron fortuna ante los Piratas.

Los dirigidos por Hernán Caputto supieron reordenarse con 10 jugadores, esperaron su momento y como buenos piratas, dieron su estocada letal en el instante necesario para quedarse con una victoria muy importante en condición de local.

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A los 63 minutos Luis Riveros, de cabeza, anotó el único gol de la jornada en el Francisco Sánchez Rumoroso. De ahí en más, Unión La Calera buscó, pero Coquimbo aguantó de buena manera para sellar el 1-0 definitivo, el cual les sirve y mucho.

Con la victoria, Coquimbo Unido escala hasta el 7° lugar de la Liga de Primera con 35 puntos, teniendo muchas opciones de clasificarse a la próxima Copa Sudamericana. En la siguiente fecha visitarán a Audax Italiano en La Florida, donde necesitan seguir sumando de 3 unidades.

Unión La Calera por su parte sigue en el fondo de la tabla con 21 puntos, a 5 unidades de la salvación. Si Cobresal derrota a Everton, dejará muy complicado a los Cementeros. El próximo encuentro de los caleranos será contra Coquimbo, pero en Copa Chile y como local el miércoles 4 de noviembre. Ya el domingo 8 regresarán a la Liga de Primera recibiendo a Huachipato.

Tabla de posiciones en la Liga de Primera: