La Comisión Disciplinaria del organismo sentenció al Campanil por mantener pagos pendientes por derechos de formación de varios futbolistas, entre ellos varios integrantes del plantel actual.

En la previa a uno de sus duelos más importantes por la permanencia en Liga de Primera, donde Universidad de Concepción visitará a Colo Colo en el Estadio Monumental, la escuadra penquista recibió un duro mazazo por parte de la FIFA.

La Comisión Disciplinaria del ente rector del fútbol mundial con sede de Zúrich le comunicó a la institución que cometió una infracción por incumplimiento de la Evaluación de Cumplimiento, procedimiento al que deben someterse clubes y federaciones antes de procesar cualquier pago por derechos de formación y mecanismos de solidaridad.

En ese ámbito, la FIFA informó que la U de Concepción registra una millonaria deuda por más de US$49 mil dólares en tales conceptos, y que en caso de no ponerse al día, los ingresos del club en la materia están seriamente comprometidos.

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Millonario castigo de FIFA a la U de Concepción

Según detalló el abogado Marcelo Bee Sellares, especialista en derecho deportivo, el Campanil registra siete órdenes de pago pendientes, que corresponden a sus obligaciones con futbolistas del actual plantel que dirige Cristián Muñoz.

Los nombres que menciona la FIFA son los del defensor Leonel González (por US$2.585,09 dólares) y el delantero Luis Rojas (por US$32.213,13 dólares), además del volante argentino Franco Benítez que jugó en 2025 y al que le deben US$14.328,77.

A esto se suma que la U de Conce aparece como club acreedor en ocho órdenes de pago, por un total de US$3.933,82 dólares, a dos futbolistas con pasado en el club como Jean Meneses (por US$1.781,71 dólares) y el paraguayo Arnaldo Castillo (por US$2.152,11 dólares).

Por todos estos motivos, la FIFA sancionó al elenco penquista con una amonestación formal y un recargo del 2,5%, equivalente a 1.228,17 dólares, monto que se destinará a los clubes formadores de estos jugadores.

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En síntesis