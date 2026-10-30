Ante la posibilidad de lluvias para este domingo, desde la Delegación Presidencial propusieron este arreglo para evitar complicaciones para quienes asistan al Claro Arena.

De manera inesperada, pero a la vez preventiva, la edición 253 del Clásico Universitario que enfrentará a Universidad Católica con Universidad de Chile en el Claro Arena este domingo 1 de noviembre, cambia sorpresivamente de horario.

Inicialmente, el encuentro se jugaba a partir de las 17:15 horas. Sin embargo, la probabilidad concreta de que haya precipitaciones durante esa jornada, motivó tanto a Cruzados como a la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana a pedir modificaciones.

Ante el pedido de Católica, pero esencialmente de la autoridad a fin de evitar complicaciones para quienes asistan al Claro Arena, la ANFP aceptó cambiar el horario del Clásico Universitario, que finalmente comenzará a las 12:30 horas del domingo.

Según reporta Radio ADN, “el motivo que justificaría este cambio está en torno a las alertas de Senapred que se preveen para la tarde del domingo 1 de noviembre ante posibles precipitaciones en la precordillera”.

Clásico Universitario sufre cambio de horario por posibles lluvias

La Dirección Meteorológica de Chile reporta que para la zona precordillerana de la Región Metropolitana se proyectan chubascos aislados y tormentas eléctricas para la noche de este sábado 31 de octubre, donde caerían hasta ocho milímetros de agua.

Si tomamos en cuenta que las precipitaciones del último lunes en la zona provocaron inundaciones en las calles aledañas al Claro Arena, donde se activaron las quebradas del sector, con riesgo de sufrir un nuevo aluvión como el que ocurrió días atrás.

Por este motivo, a fin de evitar lamentables consecuencias para hinchas, jugadores y trabajadores, se toma la decisión de adelantar el Clásico Universitario para las 12:30 de este domingo. Aunque todo dependerá de cómo transcurra el clima durante las próximas horas.

ver también U. Católica vs. U. de Chile: cuándo, a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el Clásico Universitario

En síntesis