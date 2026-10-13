La definición entre Coquimbo Unido y O’Higgins sigue en suspenso tras el aluvión en Las Condes.

El Claro Arena todavía podría albergar la final de la Copa de la Liga. Pese a los daños y las complicaciones provocadas por el aluvión que afectó a Las Condes, existe un escenario que permitiría mantener el estadio como sede del duelo entre Coquimbo Unido y O’Higgins.

Las autoridades estarían dispuestas a permitir que el encuentro se dispute en el recinto de Universidad Católica, pero bajo una condición: reducir el aforo de público.

Claro Arena no sufrió daños por aluvión en San Carlos de Apoquindo.

¿Cuándo se jugaría la final de la Copa de la Liga?

La final entre piratas y celestes podría disputarse este viernes 16 de octubre en el Claro Arena, siempre que se cumplan las condiciones exigidas por las autoridades.

Este martes 13 se realizará una inspección al recinto para evaluar su estado y determinar si está en condiciones de recibir el partido. Si no obtiene la autorización correspondiente, la ANFP cuenta con el estadio Santa Laura como alternativa para trasladar la definición.

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Por ahora, la realización del encuentro en Las Condes no está confirmada y dependerá de las evaluaciones y autorizaciones respectivas.

La posibilidad también generó comentarios durante la transmisión de la goleada de Universidad de Chile sobre Ñublense.

En resumen…