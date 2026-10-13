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Liga de Primera

La postura de Universidad Católica que complica reprogramar el partido ante Audax Italiano

Los cruzados no están dispuestos a ceder su localía para recibir a los itálicos, razón por la cual el compromiso podría jugarse recién en noviembre para ponerse al día.

Por Patricio Echagüe

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Todavía no hay fechas para el duelo entre la UC y Audax.
© Photosport.Todavía no hay fechas para el duelo entre la UC y Audax.

Universidad Católica vive un complejo momento administrativo por el aluvión que azotó a la comuna de Las Condes. Y es que los cruzados están imposibilitados de usar el Claro Arena, ya que en las calles aledañas todavía hay mucho trabajo por hacer para retomar la normalidad.

Por lo mismo, la opción de cambiar de estadio para que este partido pueda jugarse a la brevedad comenzó a tomar fuerza en los últimos días. Sin ir más lejos, trascendió que podía jugarse el lunes 19 o martes 20 de octubre, es decir, una semana más.

No obstante, en Cruzados han fijado una postura que complica bastante la reprogramación de este choque correspondiente a la fecha 24 de la Liga de Primera. En la precordillera no quieren ceder su localía y harán todo lo posible para mantenerla.

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De acuerdo a información entregada por el medio Punto Cruzado, la dirigencia de la UC sí o sí quiere jugar este partido ante los itálicos en el Claro Arena, descartando con esto trasladarse a otro recinto para ejercer su localía.

Universidad Católica quiere jugar sí o sí en el Claro Arena ante Audax. | Foto: Photosport.

Universidad Católica quiere jugar sí o sí en el Claro Arena ante Audax. | Foto: Photosport.

Por lo mismo, está latente la opción de aguardar hasta noviembre para poder jugar. ¿El motivo de esta espera? Pues porque habrá fecha FIFA, instancia en que la selección chilena enfrentará en dos ocasiones a Colombia.

Ahora resta ver si en las semanas que viene hay avances en Las Condes para que Católica pueda volver a su casa, ya no solo pensado en el choque ante los itálicos, sino que el Clásico Universitario ante la U programado para el fin de semana del sábado 31 de octubre y del domingo 1 de noviembre por la fecha 26 de la Liga de Primera.

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En síntesis

  • Universidad Católica exige jugar ante Audax Italiano en el Claro Arena.
  • Cruzados descarta cambiar de recinto y evaluaría reprogramar para noviembre.
  • Universidad Católica debe resolver su localía antes del Clásico Universitario.
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