La prematura eliminación en Copa Chile y la suspensión de su partido ante Audax Italiano por el alud en Las Condes le quitará mucho rodaje a los cruzados.

Finalmente la ANFP se vio obligada a suspender el partido entre Universidad Católica y Audax Italiano de este sábado. Las intensas lluvias y el aluvión que golpeó a la comuna de Las Condes hicieron imposible que el compromiso se jugase en el Claro Arena.

Lamentablemente esto golpea en lo deportivo a los cruzados, quienes han visto como su calendario de partidos se ha alivianado hasta el exceso en las últimas semanas.

Y es que temprana la eliminación en la Copa Chile a manos de Unión La Calera dejó al equipo de Daniel Garnero con la Liga de Primera como único frente. ¿El problema? Pues que pasarán un mes sin jugar un solo partido en el torneo local.

ver también En Católica critican el calendario de la ANFP: “Se hace largo jugar dos partidos en un mes”

Las largas semanas sin fútbol que se le vienen a Universidad Católica

Para encontrar el último partido por el torneo local de la UC hay que retroceder al 12 de septiembre, cuando vencieron como visitantes a Palestino por 3-2 en La Cisterna por la fecha 23.

Con esta suspensión ahora deberán esperar hasta el 25 de octubre para volver a ver acción liguera cuando visiten a Unión La Calera. Y ojo, que con lo acontecido por el alud en Las Condes tampoco es descartable que se suspenda el clásico universitario ante la U del 1 de noviembre en el Claro Arena.

Daniel Garnero deberá saber como llevar tantos días sin partidos en Universidad Católica. | Foto: Photosport.

Lo más terrible es que consideramos los partidos de Copa Chile que la UC disputó ante La Calera (23 y 26 de septiembre), apenas habrá jugado dos compromisos oficiales en 44 días. Hablamos de un mes medio con solo dos duelos.

Una terrible falta de fútbol que Daniel Garnero deberá saber como distribuir para no perder más ritmo de competencia, algo clave si consideramos que Católica lucha por ser el Chile 2 de la próxima Copa Libertadores.

ver también No solo la final de la Copa de la Liga: El otro importante partido en el Claro Arena que está en riesgo

En síntesis