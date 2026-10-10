Un histórico de los azules les marca la pauta, lo que hay que dejar atrás y en qué enfocarse en los últimos meses de competencia.

Universidad de Chile busca levantarse del tremendo golpe que les impactó en la visita a Deportes Antofagasta, donde perdieron por 2-0 por la ida de los cuartos de final de la Copa Chile 2026.

En ese sentido quedaron tambaleando en ese torneo, por lo que ahora deben dar vuelta la página para enfocarse en la lucha del Chile 2, con el regreso a la Liga de Primera ante Ñublense en la jornada del lunes en Rancagua.

Por lo mismo, un histórico y campeón con la U le manda un mensaje al técnico Fernando Gago, además de los jugadores azules, teniendo en cuenta que no pueden perder el foco: Cristián Castañeda.

“Hay oportunidades que tomar de parte de los jugadores, de pronto uno tiene partidos así, pero no se tiene que perder el rumbo, al contrario, enmendarlo, corregir y madurez para revertir, ahí está el desafío. Acá lo pueden dar vuelta, la chanca incidió mucho, no corría la pelota, estaba seca, pero son desafíos para el equipo, esa es la tarea ahora con los jugadores”, explicó en conversación con Redgol.

La U debe levantarse tras caer ante Antofagasta por la Copa Chile. Foto: Pedro Tapia/Photosport

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Cristián Castañeda: “La presión hay que hacerla sentir”

Cristián Castañeda cree que el equipo debe mostrar fortaleza en este momento, por lo que Universidad de Chile debe apuntar el Chile 2 y sacarle ventaja a Universidad Católica, que vio suspendido su partido por el torneo.

Por lo mismo, remarca la importancia de la presión de las últimas fechas y que depende de sí mismo lograr el objetivo, por lo que deben demostrar el buen plantel que son.

“Sin duda la presión hay que hacerla sentir, además si depende de uno hay que ganar su partido y no mirar al lado. La U debe estar atenta a mejorar, no repetir el magro partido que se hizo en la semana, para pelear por el Chile 2 porque tiene mucha importancia“, finaliza.

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