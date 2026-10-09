Los azules saben que la UC no jugará esta fecha, por lo que saben que ganando a Ñublense meterán un poco de presión por el Chile 2.

El lamentable aluvión que afectó a la comuna de Las Condes también afecta al fútbol chileno en la Liga de Primera, donde ya se decidió suspender el partido de Universidad Católica ante Audax Italiano en el Claro Arena.

Una situación que, en lo futbolístico, pretende aprovechar Universidad de Chile en el regreso del torneo, porque saben que si logran sumar tres puntos el lunes ante Ñublense, podrán meter presión en la pelea del cupo a la Copa Libertadores.

Esto, porque en la tabla de posiciones la UC lleva 42 puntos, al igual que la U, por lo que una victoria de los azules los alejará tres puntos y meterá presión para cuando el equipo de Garnero se logre poner al día en el duelo ante los itálicos.

La U viene de perder por Copa Chile pero se tiene que levantar ante Ñublense por el torneo. Foto: Pedro Tapia/Photosport

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La U quiere sacarle puntos a la UC y meter presión

Fue Juan Martín Lucero quien sacó la voz esta jornada en Universidad de Chile, donde analizó el momento que viven los azules, además de una oportunidad que puede marcar la lucha por el Chile 2 conta la Católica en la Liga de Primera.

“Sí, siempre estamos obligados a ganar y siempre queremos ganar independiente del turno”, explicó primero por jugar este fin de semana, a diferencia de su competidor.

“Se suspendió ese partido, momentáneamente, si ganamos, podemos quedar en segundo lugar luchando, porque mientras las matemáticas den vamos a seguir luchando por el título”, destacó.

Hay que recordar que la U jugará el lunes 12 de octubre ante Ñublense en Rancagua, el próximo fin de semana no habrá fecha de la Liga de Primera, y recién la semana del 20 de octubre se espera que la UC se pueda poner al día: ¿Será fecha clave?