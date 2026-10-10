Los Acereros celebraron en casa un 2-0 gracias a un golazo de Maxi Rodríguez y un tanto del capitán, Claudio Sepúlveda. Así llegaron a puestos de clasificación a la Copa Sudamericana, mientras que el Capo de Provincia sigue asediado por el fantasma de la Primera B.

Huachipato sigue con el repunte de la mano de Jaime García y venció por 2-0 a O’Higgins. Un triunfo que dejó a los Acereros en puestos de clasificación internacional, mientras que los celestes -que jugaron de amarillo en Talcahuano- siguen en riesgo de descenso directo.

El Capo de Provincia exigió al máximo al golero Sebastián Mella. Fue mediante el lateral derecho Felipe Faúndez, quien sacó un tiro rasante con pique al césped dentro del área. Aunque el mundialista Sub 20 con la selección chilena respondió bien en doble instancia.

Poco después, con el cronómetro en el minuto 47, una espectacular acción personal de Maximiliano Rodríguez significó la apertura de la cuenta. El exdelantero de Platense aguantó la pelota de espaldas. Se giró ante la marca de tres rivales tras anticipar a Nicolás Garrido. Y definió de la mejor manera.

Con un tiro rasante, superó el achique de Omar Carabalí para desatar el grito de gol en el estadio CAP. Fue el cuarto gol de Rodríguez en la Liga de Primera 2026. Apenas iniciado el complemento, pudo llegar el empate. Sin ir más lejos, lo anotó el uruguayo Thiago Vecino.

Maximiliano Rodríguez definió muy bien ante el achique de Carabalí. (Marco Vazquez/Photosport).

Pero una infracción contra el portero dejó sin validez esa conquista que Vecino logró con un tiro bombeado. La decisión del juez fue muy polémica, pues los hombres del Capo de Provincia consideraban que no hubo falta en ese intento de Mella por salir jugando ante la marca del charrúa.

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Huachipato le da otro golpe a O’Higgins: el capitán define en el área

A pesar de que O’Higgins asedió a Huachipato en el inicio del complemento, cuando corrían 65 minutos cayó el 2-0 a favor del cuadro local. Fue un sorpresivo movimiento de Claudio Sepúlveda, el capitán de los Acereros. Apareció como un centrodelantero.

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Sin marca dentro del área. De hecho, el Sepu falló el primer remate. Pero no perdonó en el segundo intento y dejó sin chances a Carabalí para estirar la distancia en el marcador. “Este gol es un tatequieto emocional muy fuerte”, describió Rodrigo Goldberg en la transmisión de TNT Sports.

Así celebró Claudio Sepúlveda el 2-0 de Huachipato ante el Capo de Provincia. (Marco Vazquez/Photosport).

El equipo dirigido por Lucas Bovaglio no dejó de buscar el descuento. Pero no tuvo claridad ni precisión para lograrlo. De hecho, dispuso de una clara ocasión en los 72 minutos. Pero Joaquín Tapia tomó un tiempo de más y su remate fue a dar directo a las manos del joven Mella.

A poco del final, en los 89 minutos, el portero Mella tuvo una intervención extraordinaria. Le achicó un remate a quemarropa al argentino Ignacio Schor y envió el balón al tiro de esquina. Después del córner, Garrido cabeceó y otra vez el arquero se quedó con el peligro. Al final el 2-0 quedó sentenciado.

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Así va la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2026

Huachipato se ubica en el 6° lugar de la tabla en la Liga de Primera 2026, mientras que O’Higgins suma 27 puntos y sigue en puestos de riesgo de perder la categoría.