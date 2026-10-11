Minuto a minuto: Colo Colo visita a Coquimbo Unido con el objetivo de acercarse al título de la Liga de Primera

El Cacique visita al elenco de Hernán Caputto con el objetivo de estirar la ventaja en la Liga de Primera.

Colo Colo vuelve a disputar la Liga de Primera y este domingo 11 de octubre visita a un rival siempre complicado. Esto porque el Cacique se mide por la fecha 24° ante Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Tras la fecha FIFA, Fernando Ortiz recupera a varios nombres que estuvieron ausentes en las llaves de octavos y cuartos de final de Copa Chile. Por lo que el “Tano” tiene un lindo problema para armar el equipo titular. Lo que ya se refleja en el arco donde se define el titular entre Vozinha y Gabriel Maureira.

ver también Joya de Colo Colo avisa tras firmar suculento primer contrato: “Seguir en el plantel y ser campeón”

El objetivo es claro: aprovechar que Católica no juega está fecha y que la U lo hace recién el lunes, para pasarles toda la presión. Es que sumar un triunfo estaría la diferencia a 15 unidades y pondría un peldaño más cerca de una nueva estrella.

Por su parte, Coquimbo viene en alza con los triunfos ante Cobreloa por la Copa Chile. El elenco de Hernán Caputto pudo recuperar a sus figuras que venían tocadas y además le dio minutos a canteranos para renovar las alternativas para este domingo. Por lo que se avecina un partido estelar, y que podrás seguir en el minuto a minuto de Redgol.

Minuto a minuto: Colo Colo visita a Coquimbo Unido