En el cuadro azul se proyectan en el peor escenario posible con el Estadio Nacional tras los conciertos de la banda coreana BTS y confirma sus próximos dos duelos como "dueño de casa".

Una de las tareas pendientes que debía definir Universidad de Chile era dónde jugará sus próximos dos encuentros como local. El primero, la revancha contra Antofagasta por cuartos de final en Copa Chile. El otro, ante Everton en Liga de Primera.

Si bien es cierto que para esa fecha, los azules ya tendrán a disposición el Estadio Nacional para albergar ambos encuentros, son conscientes de que el césped de Ñuñoa podrá sufrir daños importantes a raíz del espectáculo de la banda coreana BTS.

Por este motivo, en la U de Chile ya definieron cuál será su “plan B” en caso que efectivamente la cancha del Nacional no esté en condiciones. Según información exclusiva de RedGol, la alternativa para albergar ambos duelos es, otra vez, el Estadio El Teniente de Rancagua.

Tras lo que se generó en el duelo ante Ñublense donde llegaron más de seis mil personas al recinto, y a pesar de que hubo incidentes con fanáticos que se pasaron de una tribuna a otra, en Azul Azul la apuesta es volver a este recinto siempre y cuando el Coloso de Ñuñoa no esté en condiciones.

El calendario de U de Chile en octubre

Luego del próximo receso que habrá en nuestro balompié por la definición de Copa de la Liga, que todavía no se sabe si se podrá disputar en el Claro Arena o en otro recinto en Santiago, el equipo de Fernando Gago volverá a la acción este mes con tres encuentros, dos de ellos como local.

El martes 21 de octubre, la U buscará revertir un 2-0 en contra ante Deportes Antofagasta por un lugar en semifinales de la Copa Chile, donde en caso de pasar, esperará en semifinales al ganador de la serie entre Coquimbo Unido y Unión La Calera.

Tras ello, el Bulla se pondrá al día en Liga de Primera. El lunes 26 por la jornada 25 de local con Everton, y cerrará esa semana con una nueva edición del Clásico Universitario ante Católica en el Claro Arena, el domingo 1 de noviembre en horario por definir.

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En síntesis