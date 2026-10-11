Sigue en racha: Deportes Antofagasta vence a San Marcos y sueña con el ascenso en la Primera B

El elenco dirigido por Luis Marcoleta ganó por 2-0 y ahora se mete como candidato a conseguir el retorno a la Liga de Primera.

Deportes Antofagasta sigue en racha y ahora se mete en la parte alta de la Primera B, por lo que el sueño del ascenso sigue intacto. Es que el elenco de Luis Marcoleta superó por 3-0 a San Marcos de Arica en el Estadio Calvo y Bascuñán.

Tras el gran partido de ida por Copa Chile frente a Universidad de Chile, todo indicaba que el cuadro del norte presentaría alternativas ante los “Bravos del Morro”. Pero, el experimentado DT Marcoleta apostó por su esquema estelar y sacó ventaja de inmediato.

ver también Le marcó a U de Chile y sus compañeros de Antofagasta le pusieron apodo: “El precoz del gol”

Al minuto 22’, José Monreal ganó de juego árelo y dejó solo a Brayan Hurtado para poner el 1-0 en el marcador. Pero la dupla seguiría en racha.

En el cierre de la primera etapa, Hurtado lideró un contragolpe letal hacia el arco de San Marcos. A tal punto que Guillermo Cubillos tuvo que interceptar su remate con la mano y provocó el penal para los locales. Ahora fue el turno de Monreal que desde los doce pasos no falló y puso el 2-0. Lo que fue celebrado con homenaje a Sebastián Leyton que enfrenta una delicada lesión en su rostro y recién podría retornar para la Liguilla.

En el complemento la historia se complicó por la doble amonestación De Diego Rojas. El volante le entró en plancha a Guillermo Cubillos y de inmediato se fue a camarines sin reclamar la roja que se ganó infantilmente.

Sin embargo, Marcoleta repitió la misma dosis que ante la U por Copa Chile y con cambios rápidos le dio un nuevo aire al equipo. Lo que se reflejó con el ingreso De Vicente Aros, Fabián Manzano y José Bandez para poner el cerrojo al triunfo.

Deportes Antofagasta sumó nuevo triunfo en la Primera B y sueña con el ascenso.

Lo que trajo sus frutos en el cierre del partido. En el 86’, Hurtado nuevamente se vistió de héroe para cerrar la goleada de la jornada. El delantero recibió centro con lienzo de Zacarías Abuhadba. Pero ahora el ariete sacó a relucir su olfato goleador, y de primera conectó el balón para sentenciar el 3-0.

ver también Luis Marcoleta señala el consejo que le regaló un día Bielsa: “Hay que tirar el currículum”

Antofagasta sueña con el ascenso y San Marcos se complica en la Liguilla

Con este triunfo Antofagasta queda como cuarto en la tabla de la Primera B. Ahora con 44 puntos y a cuatro de Cobreloa que aún debe jugar ante Copiapó. Lo que además permite cerrar una semana de ensueño con victorias ante Rangers, la U y ahora San Marcos.

Lo que abordaron sus figuras ya que hicieron evidente el desgasto de los últimos siete días. “El segundo tiempo se complico con un jugador menos, pero el equipo lo dio todo. Vamos a luchar hasta el último momento. No tenemos porqué rendirnos. Fue una semana bastante difícil, con tres partidos seguidos, pero lo dimos todo. Le doy gracias a Dios y a mi esposa”, destacó Brayan Hurtado a TNT Sports, que fue elegido como la figura del match.

Los próximos desafíos de los pumas serán en la región de O’Higgins. Primero ante Santa Cruz el 18 de octubre de visita por la Liga de Ascenso Caixun y luego otra vez de forastero ante Universidad de Chile por la Copa Chile el 21/10.

Ahora el elenco de San Marcos queda con 39 y en la séptima ubicación. Por lo que sigue de momento en Liguilla, aunque debe esperar lo que hagan sus rivales en está fecha. En tanto, sus próximos partidos será frente a Puerto Montt de local el 18 de octubre y luego el 25/10 de visita ante Temuco.