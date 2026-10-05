¿Llega contra la U? Figura de Antofagasta sufre duro golpe y es duda para llave por Copa Chile

El volante Sebastián Leyton tuvo que salir por una fractura maxilofacial. Por lo que tendrá que ser operado está semana

Deportes Antofagasta sumó un triunfo clave en la Primera B. Los dirigidos por Luis Marcoleta superaron por 2-0 a Rangers y llegaron a los 41 puntos, por lo que se afianzan en la Liguilla. Además renuevan las energías para la llave por Copa Chile que se avecina ante la U.

El Romántico Viajero aparece en los cuartos de final y los Pumas quieren dar el batacazo. Sin embargo, el cuadro del norte sufrirá la baja de uno de sus piezas fundamentales en el medio campo.

ver también Se formó en la U, ahora brilla en Antofagasta y adelanta llave por Copa Chile: “Estamos al mismo nivel”

Esto tiene relación con Sebastián Leyton, que ante el elenco de Talca, sufrió un fuerte cabezazo y que provocó su salida antes del pitazo final. Incluso tuvo que ser retirado en ambulancia del Estadio Calvo y Bascuñán.

Tweet placeholder

“Es un golpe fuerte en su cara”, lamentó Luis Marcoleta post partido. Tras ello, salió el parte médico donde se detalló la fractura maxilofacial. Por lo que se espera el tratamiento a seguir.

La promesa de Sebastián Leyton en Antofagasta: “Huevos no faltan”

Posteriormente el propio Sebastián Leyton abordó el grave choque sufrió ante los rojinegros. “Quiero agradecer los mensajes de apoyo, y disculparme si aún no he podido responderles”, expresó en sus redes.

“Estoy a la espera de saber qué pasará conmigo y cuándo será el día de la intervención. Según me informan no será mucho tiempo fuera, pronto estaré jugando nuevamente”, agregó para tranquilidad de los hinchas pumas.

La historia de Sebastián Leyton tras duro choque ante Rangers

“Seguiré en la lucha por que huevos no faltan”, sentenció el volante que será la gran baja para la llave de Copa Chile ante los azules. Pero que ahora apunta a recuperar energías y llegar de la mejor forma para la recta final de la Primera B y estar presente en la Liguilla por el segundo ascenso.

En resumen:

Antofagasta superó por 2-0 a Rangers y se mete en la parte alta de la Primera B.

Sebastián Leyton sufrió duro golpe en su cabeza y tuvo que ser reemplazado de urgencia. Finalmente se confirmó una fractura miofacial.

El próximo desafío de Antofagasta será ante Universidad de Chile por los cuartos de final de Copa Chile.