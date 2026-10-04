Se formó en la U, ahora brilla en Antofagasta y adelanta llave por Copa Chile: “Estamos al mismo nivel”

Zacarías Abuhadba fue clave en el triunfo de los Pumas ante Rangers y se mentaliza en el encuentro ante el Romántico Viajero.

Deportes Antofagasta superó con autoridad a Rangers de Talca. El elenco dirigido por Luis Marcoleta venció por 2-0 y trepa en la tabla de la Primera B. Por lo que ahora da vuelta la página para pensar en la Copa Chile y el cruce con Universidad de Chile.

El cuadro del norte sumó tres puntos de oro con los tantos de José Bandez y Josepablo Monreal. Por lo que se ubica quinto en la tabla y asegura puesto en la Liguilla por el ascenso.

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Momento que festejaron con mesura en el plantel de los Pumas. Así lo confesó Zacarias Abuhadba, especialmente por la lesión que sufrió Sebastián Leyton en el segundo tiempo y que lo sacó del partido.

“Estamos tristes con lo que pasó el Seba. Nos amargó el partido”, confesó el lateral que ha sido clave en la recta final de la campaña por el ascenso. Sin embargo, el seleccionado de Palestina, recalcó que ahora viene un partido más que especial por la Copa Chile.

Es que al frente en cuartos de final tendrá a Universidad de Chile. Elenco donde se formó Abuhadba y que pertenece, ya que le permitió salir a préstamo a Antofagasta.

“Pero ahora viene un lindo partido, con uno de los mejores del fútbol chileno. Hay que disfrutarlo. Todo jugador quiere jugar contra estos equipos, especial para mostrarnos y que también podamos demostrar que estamos al mismo nivel que ellos”, agregó Zacarias a Liga Sports.

Incluso recalcó que dará todo por su nuevo club, y que le ha abierto las puertas en la Primera B. “Este segundo semestre hemos ido elevando nuestro nivel. Va a ser un lindo partido. Yo estoy representando a Antofagasta, yo soy de acá, y voy a representar los colores de Antofagasta”, recalcó siempre con respeto.

¿Cuándo juega Universidad de Chile vs Antofagasta?

La llave de cuartos de final entre Universidad de Chile y Antofagasta comienza a disputarse este 7 de octubre. El partido de ida está programado en el Estadio Calvo y Bascuñán a las 19:00 horas y será transmitido por HBO Max.

La revancha se programó para el próximo 21 de octubre a las 20:00 horas. La “U” recibirá a los pumas en estadio por confirmar. De momento se barajan las opciones del Estadio Santa Laura o El Teniente de Rancagua.