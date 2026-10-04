Los "pumas" volvieron al triunfo después de tres fechas sin ganar e impiden que los talquinos se acerquen a la salvación. Ambos quedan al día con el calendario.

La Primera B continúa poniéndose al día con la continuidad de la Jornada 16 con un duelo de necesidades diferentes. Mientras Deportes Antofagasta buscaba volver al triunfo luego de tres juegos sin ganar, Rangers quería aprovechar la caída de sus rivales para acortar distancias en la lucha por la permanencia.

El duelo fue de altísima intensidad, dado que ambos requerían el triunfo. Pero finalmente ante la impericia de los rojinegros para convertir, fueron los pumas quienes aprovecharon sus chances para volver a los abrazos y a los puestos de liguilla.

El venezolano José Bandez (68′) abrió la cuenta para Antofagasta con un colocado remate de zurda. Por su parte, Josepablo Monreal (80′) liquidó el lance tras conectar un buen centro por derecha y poner el 2-0 definitivo ante Rangers.

🤩⚽⚪🔵 LOS PUMAS SE PUSIERON EN VENTAJA José Bandez aprovechó este rebote en área de Rangers y clavó el 1-0 de Deportes Antofagasta, en este #MatchdayDomingo de la Fecha 16 en la #LigaDeAscensoCaixun 2026. Disfruta lo mejor del fútbol chileno. Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📲💻 Link en la BIO 📍 — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) October 4, 2026

💪⚽⚪🔵 SU MAJESTAD, EL CONTRATAQUE Deportes Antofagasta aprovechó que Rangers estaba lanzado en ofensiva y, tras una buena combinación, apareció Josepablo Monreal para el 2-0 en este #MatchdayDomingo de la Fecha 16 por la #LigaDeAscensoCaixun 2026. Disfruta lo mejor del fútbol chileno. Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📲💻 Link en la BIO 📍 — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) October 4, 2026

¿Cómo queda la Tabla de Posiciones en Primera B?

Gracias a esta victoria, el cuadro del Norte Grande escala hasta la quinta posición de la clasificación con 41 puntos, a siete del líder Cobreloa y vuelve a meterse en la Liguilla por el segundo ascenso a Liga de Primera. Los talquinos siguen una semana más como colistas del torneo con 18 unidades.

¿Cuándo vuelven a jugar?

Antofagasta tendrá acción por partida doble. El miércoles 7 de octubre recibirá por cuartos de final en Copa Chile a Universidad de Chile desde las 19:00 horas. Mientras que por Primera B, recibirá a San Marcos de Arica el domingo 11 a las 12:30 horas. En tanto, Rangers jugará una “final” ante Unión San Felipe el lunes 12 a las 15:00 horas en Talca.