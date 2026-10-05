Multicampeón en Colo Colo aplaude nueva faceta de Humberto Suazo: “Vive el fútbol a full”

Hernán Torres, que fue preparador físico de Chupete goleador, destacó el rendimiento y carácter que ha mostrado para luchar por el ascenso en la Primera B.

San Luis de Quillota se ha transformado en la revelación de la Primera B. El elenco dirigido por Humberto Suazo superó por 2-0 a Unión Española y se ubica como el único escolta de Cobreloa, a solo una unidad de diferencia, y cuando todavía restan cuatro fechas por disputarse.

Un camino que no fue fácil para el cuadro canario. El elenco de Chupete tuvo un complicado inicio de campaña. Incluso la falta del VAR en los primeros partidos le impidió sumar puntos que hoy lo tendrían como líder. El caso más claro, aquel empate ante Curicó por una mano clara en el equipo del Maule.

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Recién en la sexta fecha pudo sumar su primer triunfo en el ascenso. Pero la mentalidad ganadora del sempiterno goleador logró doblarle la mano al destino y hoy lo tiene en la parte alta de la tabla con chances de lograr el anhelado retorno a la Liga de Primera.

La nueva faceta de Humberto Suazo como entrenador de San Luis: “Muy competitivo”

Así lo comentó uno que lo conoció a Humberto Suazo al revés y al derecho, y que fue de los encargados de que pudiese lograr el salto de calidad en su carrera.

Esto trata de Hernán Torres, que como preparador físico del cuerpo técnico de Claudio Borghi, tuvo la chance de compartir con el delantero.

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“Siempre fue competitivo. Él vive el fútbol a full. Tiene un cuerpo técnico que está muy preparado. A eso se le suma su creatividad y liderazgo, por algo está en el lugar donde está”, recalcó Hernán Torres en conversación con Redgol.

El preparador físico que compartió con Suazo, y que también festejaron más de una vuelta olímpica con Colo Colo, reconoció que nadie imaginaba que el ariete seguiría una carrera de entrenador. Sin embargo, las sorpresas han sido más que positivas en este año de su debut.

-¿Habían indicios de que Chupete seguía con una carrera de entrenador tras el retiro?

Nunca hablamos de ser técnico. Fuera de la cancha no era de hablar mucho, siempre fue introvertido.

– Entonces sorprende esa nueva faceta empedrada que muestra en la “B

Dentro lideraba al equipo desde su calidad y carácter. Me ha sorprendido para bien está nueva versión.

– Será que encontró su lugar en el planeta fútbol…

-Que le esté yendo bien me pone feliz. Todo lo que vivió con diferentes entrenadores y cultura, hoy los pone en su práctica. San Luis es su casa y eso lo transmite a sus jugadores.