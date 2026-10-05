La última derrota 2-0 como local ante Deportes Iquique sentenció la partida de un DT que había llegado en mayo pasado. Un viejo conocido toma su lugar.

El fútbol chileno tiene nuevo caído en una banca. Así lo informaron desde el Aconcagua, donde Unión San Felipe vive una seguidilla de malos resultados que terminaron con el ciclo de Juan José Luvera.

El entrenador argentino había arribado en mayo pasado al equipo, proveniente de Provincial Ovalle. Sin embargo, su mala campaña en Primera B sentenció su adiós según informó Noticias del Uní Uní.

“Pese a que días atrás la dirigencia había descartado movimientos, la mala racha de resultados terminó por sentenciar la salida de Juan José Luvera del banquillo albirrojo en esta recta final de la Liga de Ascenso 2026″, reveló el citado medio.

Se viene una finalísima para Unión San Felipe

Juan José Luvera no va más como entrenador de Unión San Felipe. El ex DT de Huachipato, La Serena y Provincial Ovalle dejó su cargo este lunes, donde un viejo conocido tomará su lugar.

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“La directiva del Uní Uní designó a Esteban Carvajal para tomar la conducción técnica del primer equipo. Carvajal asume el liderazgo del plantel con la urgencia de cambiar la dinámica de inmediato”, dijo el citado medio.

Justamente, a la vuelta de la esquina quedan cuatro fecha para el final de la Primera B, donde los aconcaguinos tienen cuatro puntos de ventaja sobre el colista Rangers. ¿Su próximo rival? Los rojinegros.

DT dejó la banca previo a duelo del terror en Primera B.

El próximo lunes 12 de octubre, los talquinos recibirán a Unión San Felipe, a las 15.00 horas en el estadio Fiscal de Talca. En caso de ganar Rangers, quedarán a un punto de los albirrojos, a tres fechas del final.