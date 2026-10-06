El cuadro albiverde tiene un calendario apretadísimo, ya que afronta la recta final de la fase regular de la Primera B con chances reales de meterse en puestos de liguilla.

La lluvia obligó a suspender el segundo tiempo entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt por la Copa Chile 2026. Con el Cacique ganando 1-0 en el Monumental, 2-0 en el global, el árbitro Francisco Soriano decidió en el descanso que no se reanude el partido, obligando a su reprogramación.

Sin embargo, esto no será nada sencillo para la ANFP, ya que deberá encontrar alguna fecha en un calendario bastante apretado. Y ojo, que no hablamos del Cacique en esta pasada, sino que de Puerto Montt en la Primera B.

Los albiverdes están afrontado la recta final de la fase regular de la Primera B con chances reales de meterse en puestos de liguilla. Por lo mismo, mucho días disponibles no tiene para viajar a Santiago y jugar el segundo tiempo ante el Popular.

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El apretado calendario que tiene Puerto Montt para jugar con Colo Colo

A los hijos del temporal le quedan cuatro fechas para cerrar su participación en la Primera B. El lunes 12 recibirán a San Luis, el domingo 18 visitarán a San Marcos, el sábado 24 reciben a San Felipe y en el fin de semana del 31 y 1 de noviembre visitarán a Cobreloa.

Deportes Puerto Montt no tiene muchas fechas disponibles para visitar a Colo Colo y terminar el partido. | Foto: Photosport.

Cuatro semanas en que se juagarán mucho de sus opciones de clasificar a la liguilla. El equipo de Emilio Mancilla marcha 10° con 34 puntos, apenas a tres de Deportes Copiapó, el último elenco que estaría clasificando por el segundo ascenso.

Para el Cacique en el papel es más fácil reprogramar, ya que los de Fernando Ortiz visitarán a Coquimbo este domingo y luego tiene hasta el 25 de octubre para volver a la acción, cuando sean foráneos ante Palestino. Y ojo, que en noviembre entre Ñublense y Universidad Católica tendrán otra semana de descanso por un nuevo receso por fecha FIFA.

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En síntesis