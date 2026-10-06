Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Chile

¿Se juega? Alertan intensa lluvia, vientos y posible tormenta eléctrica para el Colo Colo vs Puerto Montt

Partido de Copa Chile tiene aviso de temporal en Macul, justo en días donde la cancha del Estadio Monumental ha recibido críticas por su estado.

Por Nelson Martinez

Sigue a Redgol en Google!
La cancha del Estadio Monumental ha sido tema para Fernando Ortiz.
© Photosport.La cancha del Estadio Monumental ha sido tema para Fernando Ortiz.

Colo Colo salta a la cancha del Estadio Monumental esta noche, cuando reciba a Deportes Puerto Montt. El duelo es válido por los cuartos de final vuelta de Copa Chile, donde el Cacique rescató un agónico 1-0 en la ida.

Pero los hinchas albos y de los delfines están alertas por el pronóstico del tiempo a las 20.00 horas de este martes 6 de octubre. Es que hay anunciado un aguacero y se espera que durante el partido de Copa Chile sea el peak de las precipitaciones en Santiago.

Después de las 15.00-16.00 horas de la tarde, se activa de nuevo la lluvia y será más agua que la que hemos acumulado hasta el momento”, informó Alejandro Sepúlveda, periodista de Meganoticias especializado en pronóstico del tiempo.

Así se viene la mano para el Colo Colo vs Puerto Montt

El sistema frontal viene con todo en la Región Metropolitana y estará acompañado de viento durante el Colo Colo vs Puerto Montt. Así lo avisó Alejandro Sepúlveda, capo del pronóstico del tiempo en Mega.

Photosport

Photosport

“El sistema también estará acompañado de viento… En la Región Metropolitana podrían alcanzar los 50 km/h… Estamos en el medio tiempo, pero viene algo incluso más interesante que lo que hemos tenido”, avisó el comunicador.

Por su parte, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta meteorológica para las regiones de Coquimbo, Valparaíso, RM y O’Higgins. Ahí detalle el avance de precipitaciones moderadas a fuertes, mientras desde este miércoles hay probabilidad de tormentas eléctricas.

“Una de las mejores experiencias de mi carrera, Colo Colo en Chile es como Boca Juniors”

ver también

“Una de las mejores experiencias de mi carrera, Colo Colo en Chile es como Boca Juniors”

Ahora resta esperar si el juez del partido da el visto bueno en la revisión del terreno de juego previo al partido. Eso, mientras la cancha del Estadio Monumental ha sido un tema que tiene molesto a Fernando Ortiz en encuentros anteriores.

Lee también
Puerto Montt apunta a factor climático para dar vuelta llave ante Colo Colo
Colo Colo

Puerto Montt apunta a factor climático para dar vuelta llave ante Colo Colo

Sin Vozinha y con Sosa: La citación de Colo Colo ante Puerto Montt
Colo Colo

Sin Vozinha y con Sosa: La citación de Colo Colo ante Puerto Montt

Ortiz vuelve a poner en duda su estadía en Colo Colo para 2027: "¿Yo voy a...?"
Colo Colo

Ortiz vuelve a poner en duda su estadía en Colo Colo para 2027: "¿Yo voy a...?"

Ortiz muestra comprensión total por la tardanza de Vozinha: "Tuvo asuntos..."
Colo Colo

Ortiz muestra comprensión total por la tardanza de Vozinha: "Tuvo asuntos..."

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo