Partido de Copa Chile tiene aviso de temporal en Macul, justo en días donde la cancha del Estadio Monumental ha recibido críticas por su estado.

Colo Colo salta a la cancha del Estadio Monumental esta noche, cuando reciba a Deportes Puerto Montt. El duelo es válido por los cuartos de final vuelta de Copa Chile, donde el Cacique rescató un agónico 1-0 en la ida.

Pero los hinchas albos y de los delfines están alertas por el pronóstico del tiempo a las 20.00 horas de este martes 6 de octubre. Es que hay anunciado un aguacero y se espera que durante el partido de Copa Chile sea el peak de las precipitaciones en Santiago.

“Después de las 15.00-16.00 horas de la tarde, se activa de nuevo la lluvia y será más agua que la que hemos acumulado hasta el momento”, informó Alejandro Sepúlveda, periodista de Meganoticias especializado en pronóstico del tiempo.

Así se viene la mano para el Colo Colo vs Puerto Montt

El sistema frontal viene con todo en la Región Metropolitana y estará acompañado de viento durante el Colo Colo vs Puerto Montt. Así lo avisó Alejandro Sepúlveda, capo del pronóstico del tiempo en Mega.

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“El sistema también estará acompañado de viento… En la Región Metropolitana podrían alcanzar los 50 km/h… Estamos en el medio tiempo, pero viene algo incluso más interesante que lo que hemos tenido”, avisó el comunicador.

Por su parte, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta meteorológica para las regiones de Coquimbo, Valparaíso, RM y O’Higgins. Ahí detalle el avance de precipitaciones moderadas a fuertes, mientras desde este miércoles hay probabilidad de tormentas eléctricas.

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Ahora resta esperar si el juez del partido da el visto bueno en la revisión del terreno de juego previo al partido. Eso, mientras la cancha del Estadio Monumental ha sido un tema que tiene molesto a Fernando Ortiz en encuentros anteriores.