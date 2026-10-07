Desde Quilín 5635 apuntaron al Cacique luego de la fallida revancha entre albos y albiverdes por los cuartos de final de la Copa Chile 2026.

Todavía quedan coletazos de lo que fue el fallido partido entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt. Las fuertes lluvias evitaron que la revancha por los cuartos de final de la Copa Chile 2026 pudiese terminarse en el Monumental, obligando a su suspensión con todo el segundo tiempo por jugar.

El equipo de Fernando Ortiz lo ganaba por 1-0 gracias al gol de Javier Correa (2-0 en el global), por lo que había grandes chaces para que los albos abrocharan su clasificación. Lamentablemente, la cancha del recinto de Pedrero no aguantó tanta agua.

Esta situación está desatando una suerte de declaraciones cruzadas entre la ANFP y el Cacique. Sin ir más lejos, desde Quilín 5635 apuntaron al Popular por esta suspensión del partido ante los albiverdes y hasta criticaron el trabajo de su canchero.

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La ANFP apunta a Colo Colo por fallido partido ante Puerto Montt

De acuerdo a información entregada por La Tercera, en la ANFP apuntan a Colo Colo, en su calidad de club organizador, de tener que presentar un campo de juego en aptas condiciones para que pueda jugarse.

“La pregunta hay que hacérsela al canchero del Monumental. Si llueve, Colo Colo deberá tomar las medidas del caso para proteger la cancha”, afirmaron en la previa del partido ante los primeros informes de las fuertes lluvias que se venían.

La cancha del Monumental simplemente no pudo aguantar tanta lluvia en el Colo Colo vs Puerto Montt. | Foto: Photosport.

En el Cacique tomaron las medidas para que pueda jugarse, las que a todas luces no fueron suficientes. Sin ir más lejos, la cancha fue cubierta para evitar que se inundara todavía más, pero las gran cantidad de agua que cayó hizo inútil esta movida.

Ahora resta ver alguna fecha para que este compromiso pueda terminar de jugarse. El día que más fuerza toma es el martes 20 de octubre, posterior a la visita de Puerto Montt a Arica para jugar ante San Marcos por la Primera B.

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En síntesis