La nueva frase de Alejandro Lorca que se volvió viral en TNT Sports: “Más valioso que un litro de parafina”

El canta goles se volvió viral nuevamente por su relato y la cita a los dichos del Ministro de Hacienda.

Alejandro Lorca sorprendió con una nueva frase que se ganó todos los aplausos en redes sociales. El canta goles de TNT Sports ahora hizo de las suyas en el duelo por Copa Chile entre Coquimbo Unido y Cobreloa.

El marcador lo abrió la visita en el partido de revancha por los cuartos de final. En está ocasión fue Vicente Conelli el que puso la esperanza para los mineros.

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Es que fiel a su estilo, Alejandro Lorca no dejó de lado la contingencia y ahora hizo mención a los dichos del Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sobre el consumo de parafina y el alza de precio que se ha registrado en Chile.

“Viene el primero… ¡Gooooool! Conelli ¡Gooool de Cobreloa. En la agonía, cuando moría este primer tiempo”, indicó en la primera parte del relato.

El curioso relato de Alejandro Lorca: “Más valioso que un litro de parafina”

Pero luego Alejandro Lorca se lanzó con todo y una cita al actual Gobierno que no dejó indiferente a nadie. “Conelli establece el 1-0 para Cobreloa, un gol que puede ser más valioso que un litro de parafina”, indicó Lorca. Momento que rápidamente se hizo viral.

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Incluso el nombre del relator se volvió tendencia por la forma en que abordó uno de los temas que más repercusión han generado en los últimos días y justamente el alza sostenida que ha registrado el precio de los combustibles.

Lamentablemente para las pretensiones de Cobreloa el tanto de Conelli no alcanzó, ya que en la segunda parte Luis Riveros y Guido Vadalá se anotaron en el marcador y dieron vuelta el partido en el Francisco Sánchez Rumoroso. Por lo que Coquimbo Unido avanzó a cuartos de final y ahora será rival de Unión La Calera.