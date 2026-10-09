El técnico de Colo Colo no oculta su molestia por las constantes paralizaciones que tiene el fútbol chileno e hizo un llamado a los candidatos a presidente para que tomen medidas.

Luego de una larga pausa de tres semanas por la fecha FIFA y Fiestas Patrias, Colo Colo volverá a la acción en Liga de Primera este domingo ante Coquimbo Unido de visita, el fútbol chileno volverá a paralizar su actividad por 14 días más.

Una calendarización de la actividad que no le cayó nada bien al técnico albo Fernando Ortiz, que en conferencia de prensa dejó muy clara su postura al manifestar que “el cronograma y la agenda, es sentarse a opinar algo que está mal hecho de entrada“, aunque advirtió que “si opinamos somos castigados“.

“Es evidente que tendrían que rever millones de situaciones de programación, tener un cronograma o agenda anticipada, donde nosotros podamos reprogramar y millones de cosas que suceden que no sabemos hasta el día de hoy si vamos a jugar el día, la hora, la fecha, es imposible. Es lo que hay, hay que adaptarse”, afirmó el Tano.

Ortiz se lanza sin piedad contra ANFP y su programación

No se quedó allí en sus críticas el entrenador argentino, pues aprovechó los micrófonos para dejarle un mensaje a los dos candidatos a la presidencia del balompié nacional, como son Jorge Uauy y Jorge Yunge, a quienes le hizo una “invitación”.

“Sería bueno, no sé si este sería el caso o los que puedan llegar a venir el día de la elección del nuevo presidente que consideren una mejor programación y así todos podamos trabajar a una agenda preparada y adecuada”, sentenció Fernando Ortiz.

Después del duelo en Coquimbo, Colo Colo recién volverá a jugar el martes 20 de octubre cuando dispute el segundo tiempo del duelo ante Puerto Montt por cuartos de final vuelta en Copa Chile. Tras ello, el domingo 25 visitará a Palestino por Liga de Primera.

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¿Cuándo juega el Cacique?

En la jornada 24 del Campeonato Nacional, el Colo Colo de Fernando Ortiz visitará a Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, este domingo 11 de octubre desde las 15:00 horas.

En síntesis