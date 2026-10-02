Alerta en Colo Colo: analizan cambio de estadio en partido clave por la Liga de Primera

El Cacique sigue en su lucha por conquistar la Liga de Primera y todo apunta a un cambio de recinto en duelo ante Palestino.

Colo Colo se mentaliza en la Copa Chile de momento. El elenco dirigido por Fernando Ortiz superó en el partido de ida de cuartos de final a Deportes Puerto Montt. Por lo que la revancha del próximo martes buscará avanzar hasta semifinales. Sin embargo, se mira de reojo la Liga de Primera.

El Cacique es puntero y con doce puntos de diferencias de sus escoltas. Por lo que se quiere mantener el rendimiento para bajar lo antes posible la estrella 35. Por lo mismo, hay expectación con un partido clave por el título y que arriesga cambio de estadio.

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Esto tiene relación con el partido ante Palestino. Los albos perdieron por la cuenta mínima en el encuentro disputado en la primera rueda. Ahora es la revancha, pero hay un detalle que no está resuelto.

Hasta el momento, el partido aparece en la página oficial del campeonato nacional con “Estadio por confirmar”. Según Palestino, el recinto a utilizar sería el Estadio La Cisterna y que ahora cuenta hasta con iluminaria renovada.

¿Dónde se juega Palestino vs Colo Colo?

Sin embargo, según pudo averiguar Redgol se barajan al menos dos alternativas y en la capital del país. ¿El motivo? La recaudación. Si se dan una serie de resultados, Colo Colo puede conquistar el título en la fecha 25. Por lo mismo, desde el cuadro árabe se planea un ingreso importante por la venta de entradas.

Ante esto se buscaría cambiar de localía. La primera opción es el Estadio Nacional pero en esa fecha lo utilizará Universidad de Chile.

El plan B es Santa Laura, que tiene capacidad para más de 19 mil hinchas. Aunque en dicha jornada debería recibir a Santiago Wanderers por la Primera.

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Sin embargo ese partido aún no está programado en la Primera B, por lo que es la alternativa que se maneja. “No está descartado el Estadio La Cisterna al 100%, pero ellos quieren Santa Laura”, recalcaron.