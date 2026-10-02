El gerente de selecciones, Felipe Correa, aclaró qué sucederá con el futuro del cuestionado entrenador.

Nicolás Córdova ha sumado más dudas que certezas al mando de la selección chilena. Ante las dudas por su continuidad, desde la ANFP salieron a aclarar el tema.

Córdova asumió como entrenador interino luego del fallido ciclo de Ricardo Gareca. Lo que debía ser algo temporal, se ha ido extendiendo en el tiempo y con las elecciones en Quilín en noviembre, todavía no hay una directiva que pueda firmar a un entrenador definitivo.

Córdova sigue en la selección

Tras la polémica salida de Marcelino Núñez de la concentración de la selección chilena, se comenzó a especular que los jugadores no tendrían buena relación con Nicolás Córdova. Por esto, hasta se habló de que no seguiría al mando, pero esto fue negado por Felipe Correa, gerente de selecciones de la ANFP.

ver también Revelan charla del plantel de la Roja con Córdova para que dejará de tirar al frente a los jugadores: “Su actitud no cambió”

“Estamos convencidos de que este interinato ha sido tiempo ganado. Se han tomado decisiones desde lo técnico que van enfocados en nuestro objetivo final que es volver a un en Mundial 2030. Se ha rejuvenecido la selección, han sumado minutos jugadores que no tenían minutos internacionales“, comenzó explicando Correa.

“Obviamente, siempre hay cosas por mejorar; no podemos esperar que con resultados negativos la crítica sea positiva. Pero somos muy conscientes del trabajo que se está haciendo. Estamos muy tranquilos de la relación que hay entre el cuerpo técnico y los jugadores. Son situaciones puntuales que hay que saber abordar“, comentó el gerente de selecciones.

Hay Córdova para rato en La Roja. Imagen: Photosport

Si bien se habló de la opción de que Sebastián Miranda dirigiera los siguientes amistosos de Chile en el mes de noviembre, Felipe Correa fue enfático en asegurar que Nicolás Córdova quien seguirá al mando, por lo que no habrá cambios al respecto.

“Lo hemos dicho en hartas oportunidades, Nicolás va a estar a cargo en los partidos de noviembre, eso no está en cuestionamiento”, cerró Correa. Córdova ha dirigido 12 partidos: 7 derrotas, 4 triunfos y 1 empate.