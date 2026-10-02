Tras incidentes en el Estadio Sausalito: Las drásticas medidas de seguridad para próximo partido de la U en Copa Chile

El elenco de Fernando Gago visitará a Deportes Antofagasta y ya se aplica un amplio operativo de seguridad.

Empieza la definición de la Copa Chile y para evitar nuevas polémicas hay importantes medidas de seguridad. Así al menos se indica que se aplicará para los partidos de la U.

La suspensión del encuentro ante Everton de Viña del Mar marcó un precedente más que importante. Los últimos minutos se terminaron jugando en el Estadio Nacional y posteriormente se disputó la revancha en el mismo recinto. Lo que molestó especialmente a los ruleteros y quedó registrado con los dichos de Diego Oyarzún.

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Por lo mismo, autoridades de Antofagasta no quieren protagonizar un nuevo episodio como el que se registró en el Estadio Sausalito.

Para ello, se decidió reducir el aforo del Estadio Calvo y Bascuñán, por lo que solo habrá venta de entradas para un total de 10 mil espectadores. En tanto, para los hinchas de Universidad de Chile solo se venderán dos mil localidades.

“Estamos preparando con anticipación todas las medidas de seguridad. Este encuentro se considera de mediana complejidad, tipo B. Pedimos cooperación a otras comunas para el resguardo policial”, indicó Katherine López, la delegada presidencial de Antofagasta a Liga Sports.

La representante de gobierno indicó que se prohiben los elementos de animación y que las puertas estarán abiertas desde las 16:00 horas. Además habrá prohibición de la venta de alcohol en cinco cuadras a la redonda del estadio y que se extenderá hasta la media noche.

“El partido es el día miércoles 7 de octubre, y no el 8 como se ha especulado. Estamos tomando todas las medidas de seguridad y esperamos que sea una fiesta”, indicó Manuel Donoso, Gerente de Deportes Antofagasta.

Tras los incidentes en el Sausalito, se toman importantes medidas de seguridad para el próximo partido de la U por Copa Chile frente a Antofagasta

Por lo que ahora se espera el visto bueno para el operativo y así iniciar la venta de entradas. Lo que desde el cuadro puma sería a partir de la mañana del lunes 5 de octubre.

¿Cuándo juega la U por Copa Chile?

Universidad de Chile vuelve a jugar por la Copa Chile el próximo miércoles 7 de octubre a las 19:00 horas. El elenco de Fernando Gago abre la llave de cuartos de final de Copa Chile de visita, por lo que viajará hasta el norte del país para enfrentar a Deportes Antofagasta.

Luego la U recibe a Ñublense el 12 de octubre por la Liga de Primera. Tras ello, será la revancha por Copa Chile ante Antofagasta el 21/10.