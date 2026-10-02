Colo Colo tiene la opción de cerrar un gran año conquistando dos títulos. Para hacerlo, Fernando Ortiz necesita de todos, por lo que está feliz con la vuelta de dos jugadores muy importantes.

Los Albos son los líderes de la Liga de Primera con 12 puntos de diferencia y están en cuartos de final de Copa Chile. La opción de hacer el “doblete” es real, pero para aquello deber tener a todos los futbolistas disponibles para no sufrir problemas.

Los regresos de Colo Colo

Colo Colo ha disputado sus últimos duelos con varias bajas, en gran medida por la fecha FIFA, donde perdieron a importantes jugadores que están con la selección chilena en sus duelos amistosos. En medio de este escenario, están disputando la llave con Deportes Puerto Montt.

Claro que no todo es malo para Fernando Ortiz, debido a que desde Radio ADN avisan que dos futbolistas claves para el entrenador argentino se reincorporaron a los trabajos y prontamente estarán de regreso en la cancha para poder ayudar al equipo.

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El primero es Joaquín Sosa. El uruguayo ha sido una de las grandes figuras del 2026 y poco a poco comienza a dejar atrás las molestias en el talón, aunque todavía tiene algo de dolor. El cuerpo técnico tomará la decisión antes del encuentro contra Puerto Montt si lo vuelven a considerar en ese choque o no.

El segundo es Claudio Aquino. El argentino no disputa un partido desde el 9 de agosto por una lesión en la rodilla izquierda, pero ya no realiza trabajo con kinesiología y nuevamente tiene acción en el campo de juego. Claro que Ortiz no quiere arriesgarlo, por lo que su regreso sería el 11 de octubre ante Coquimbo Unido.

Aquino lucha por ganarse otra vez un puesto en Colo Colo. Imagen: Photosport

El próximo encuentro de Colo Colo será el martes 6 de octubre a las 20:30 horas en el Estadio Monumental, cuando reciban a Deportes Puerto Montt por el choque de vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile. En la ida los Albos se impusieron por 1-0.