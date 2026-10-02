El Comandante rememoró su estadía en el Pije, donde estuvo durante casi cinco meses en 2025, aunque no tuvo buenos resultados. Así como valoró su conocimiento de la plantilla también habló de la experiencia del entrenador rival. Y no salió mucho de las generalidades.

Mario Salas sabe que el triunfo que Cobreloa logró ante Santiago Wanderers no servirá de mucho si su equipo no consigue un resultado positivo en la visita a Deportes Temuco. Será un duelo especial para el Comandante, quien dirigió a los albiverdes en 2025.

Aunque no le fue particularmente bien en el Pije. Salas estuvo ahí durante 14 partidos desde enero hasta mayo de 2025. De todas maneras, 10 futbolistas del actual plantel de Temuco pasaron por la tutela del entrenador. A Diego Buonanotte lo conoce de hace más de una década.

“Es un partido trascendente. Vamos partido a partido y este es nuestro juego. Cuando venga Copiapó, le daremos la misma importancia que al de Unión Española y Temuco. Toda la energía está puesta acá”, aseguró el Comandante en la antesala a la aventura en el estadio Germán Becker.

Jugador Posición Con Mario Salas en 2025 Situación en Temuco 2026 Yerko Urra Arquero Titular habitual Titular y capitán; 25 PJ de Primera B Juan José Garrido Arquero Tuvo minutos, especialmente en Copa Chile Segundo arquero Enzo Lettieri Central Titular frecuente Titular; 22 PJ Brayan Troncoso Lateral/volante izq. Tuvo bastante participación 15 PJ; pelea titularidad Maximiliano Torrealba Lateral/extremo der. Refuerzo solicitado para 2025; jugó con Salas 11 PJ Camilo Núñez Volante central Titular habitual Pieza fundamental; 25 PJ Paulo Contreras Volante central Integró el primer equipo y sumó minutos con Salas Importante titular; 24 PJ Julio Velásquez Volante Salas lo tuvo a prueba, lo aprobó y luego lo utilizó Continúa en el plantel Diego Buonanotte Volante ofensivo Refuerzo expresamente buscado por Salas; titular Figura del equipo; 24 PJ y 8 goles Luis Acevedo Delantero Titular y principal referencia ofensiva 20 PJ y 5 goles

Añadió que “sin duda que sirve mi experiencia ahí. Como la de Emiliano (Astorga) sirve en el conocimiento del plantel y los jugadores. Evidentemente sirve. Es parte de la planificación del partido”. Aunque no salió de las generalidades para hacer ese análisis.

Emiliano Astorga comenzó esta temporada en Deportes Puerto Montt y ahora está en el Pije. (Jose Robles/Photosport).

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Mario Salas anticipa la visita de Cobreloa a Deportes Temuco: “La precisión fue uno de los temas que…”

Mario Salas sabe que el duelo que Cobreloa tendrá como visitante frente a Deportes Temuco podría ser decisivo. Y hay un punto especial a mejorar en ese periplo a la región de la Araucanía. “La precisión siempre ha sido un tema muy importante y va de la mano con la toma de decisiones de cada jugador”, dijo.

“Hemos trabajado de qué forma podemos mejorar esa eficacia. Tiene que ver con mejorar la toma de decisiones, estar mucho más atentos a lo que sucede y definir de mejor forma con una decisión óptima. Fue uno de los temas que trabajamos esta semana”, agregó Salas.

Otro punto que abordó el Comandante fue el uso de juveniles. Por ejemplo, Yastin Navarro le dio el triunfo a los loínos ante el Decano. “Siento que cuando uno utiliza a los jugadores Sub 20 lo hace pensando en que están capacitados para hacerlo”, manifestó el ex DT de Ñublense, Huachipato y Universidad Católica.

Así celebró Yastin Navarro su buen gol ante Wanderers. (Pedro Tapia/Photosport).

“No podría usar a un jugador pensando que no va a hacer el trabajo. No acostumbro a hacer eso. Generalmente cuando uso jugadores Sub 20 es porque pueden hacer la pega y están capacitados. Veremos cómo se da el partido”, aseguró el otrora mediocampista que fue seleccionado chileno.

Y quiere derribar las dificultades que ha tenido Cobreloa como visitante. En 12 partidos, ganó dos veces. Empató en siete ocasiones y sufrió cinco derrotas durante la Liga de Ascenso 2026. “Lo que hemos hecho para atrás lo tomamos como información, pero pretendemos darle una cara a Cobreloa”, dijo Salas.

Mario Salas junto a Marcelo Rosemblat, su PF y a Javier Rodríguez, el entrenador de arqueros que mira una pantalla. (Pedro Tapia/Photosport).

“Que sea el equipo que demostró ser el fin de semana pasado en todos lados. Queremos ser un solo equipo. Y respetar la esencia de ser el equipo grande que es Cobreloa”, sentenció el Comandante, quien ya tiene en su foco únicamente al Pije.

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¿Cuándo juegan Deportes Temuco vs Cobreloa?

Deportes Temuco recibirá a Cobreloa este sábado 3 de octubre en el estadio Germán Becker a contar de las 17:30 horas.

Así va Cobreloa en la tabla de posiciones de la Primera B 2026

Luego del triunfo ante Santiago Wanderers, Cobreloa escaló al primer puesto de la tabla en la Primera B 2026 al cabo de 25 partidos.