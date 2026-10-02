La Unidad de Control Financiero del organismo solicitó que se indague al club por falsificación de documentos, a raíz del finiquito de hasta tres futbolistas.

Se pasó del dicho al hecho. Hasta la Primera Sala del Tribunal de Disciplina llegó la Unidad de Control Disciplinario (UCF) de la ANFP para entablar la denuncia formal en contra de Santiago City por la falsificación de finiquitos de hasta tres futbolistas.

Según dio a conocer Radio ADN, lo que indican desde el organismo es que el actual líder de la Segunda División cometió una infracción al artículo 10.1, letra g, de su Reglamento, al presentar documentos fraudulentos para los despidos de Bruno Romo y Fabián Núñez, utilizando datos de otro jugador como Zederick Vega.

El medio indica que la ANFP solicita de forma oficial que se decrete “la pérdida de todos los partidos que hubiere disputado Santiago City o le restaren por disputar como perdidos por marcador 3-0, salvo que dicho rival hubiere obtenido un triunfo por una diferencia mayor”.

No sería sólo el evitar su llegada a la Primera B, es que esta medida aumenta las posibilidades de que el cuadro ciudadano pueda sufrir la desafiliación, y por consiguiente, tener que regresar al amateurismo.

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ANFP formaliza denuncia contra Santiago City

Fue durante esta semana que se conoció de la noticia que involucra al equipo de la Región Metropolitana, luego que Fabián Zombie Núñez no firmara su finiquito. Tras contactarse con la notaría donde estaba, les reportaron que “el documento estaba falsificado” y que aún así lo presentaron en Quilín.

Esto derivó en dos situaciones paralelas. La primera, la renuncia del abogado Óscar Fuentes a la defensa de Santiago City. La otra, la denuncia del escribano contra el club y su dueño Jorge Sotomayor al Tercer Juzgado de Garantía de Santiago por dos delitos, que incluye amenazas.

Desde la institución emitieron un comunicado oficial en la presente jornada, donde le pidieron a sus hinchas que “no saquen conclusiones por rumores ni por lo que circula en redes sociales” y que están “preparando todas las acciones que correspondan para proteger a nuestra institución”.