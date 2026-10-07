El ente rector del fútbol chileno publicó la fecha para la continuidad del duelo que está con ventaja parcial para el Cacique por 1-0.

Luego que se suspendiera el inicio del segundo tiempo en el Estadio Monumental por las inclemencias climáticas, la ANFP confirmó de forma oficial cuándo se juega el complemento del lance entre Colo Colo y Puerto Montt por los cuartos de final vuelta en Copa Chile.

Después que en Quilín hicieran pública su queja contra los albos por el cuidado de la cancha de Macul, al exclamar que “hay que preguntarle al canchero“, tomaron rápidas medidas para evitar tener más complicaciones con el calendario.

Así las cosas, el ente rector del fútbol chileno confirmó que el complemento de Colo Colo y Puerto Montt, con ventaja de 1-0 para el Cacique con el gol de Javier Correa al minuto 11, se dispute el martes 20 de octubre desde las 18:00 horas en el Monumental.

Imagen: ANFP

ANFP oficializa el reinicio del Colo Colo-Puerto Montt

El encuentro arrancó en punto a las 20:00 horas, luego que el árbitro Francisco Soriano hiciera la revisión de la cancha de Pedreros y autorizara su realización, pese a las evidentes aglomeraciones de agua que había en el área norte del recinto.

Para este duelo, Colo Colo saltó a la cancha con Eduardo Villanueva en el arco; Jeyson Rojas, Arturo Vidal y Erick Wiemberg en defensa; Francisco Marchant, Cristian Díaz, Álvaro Madrid y Gedeón Díaz en mediocampo; Lautaro Pastrán, Marcos Bolados y Javier Correa en delantera.

En el intertanto, el Cacique jugará por Liga de Primera este domingo 11 de octubre frente a Coquimbo Unido de visita a las 15:00 horas. Mientras que Puerto Montt lo hará con dos duelos encima, contra San Luis el lunes 12 de local y de forastero con San Marcos de Arica el domingo 18.

En síntesis

La ANFP reprogramó el segundo tiempo entre Colo Colo y Puerto Montt tras suspenderse por lluvia.

El duelo, que los albos ganan 1-0 con gol de Correa, se completará el martes 20 de octubre.

Antes de esa fecha, el Cacique visitará a Coquimbo y los salmoneros jugarán dos duelos de liga.