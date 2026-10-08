El ídolo albo fue categórico sobre la presencia del arquero caboverdiano en el plantel y entregó su veredicto sobre quién debe ser el titular hasta el fin de la temporada.

Con la vuelta de la actividad en Liga de Primera, se retoma una de las peleas que incomoda al técnico Fernando Ortiz y es sobre quién debe ser el arquero titular de Colo Colo, donde los ojos del mundo están puestos en lo que haga el caboverdiano Vozinha.

Es que durante la última fecha FIFA, mientras el fenómeno viral sufría con su selección en África, en casa se ganó su puesto Eduardo Villanueva durante la Copa Chile, lo que se suma a las recuperaciones de Gabriel Maureira, el titular en gran parte del año, y el experimentado Fernando De Paul.

Una definición en Colo Colo donde uno de sus máximos ídolos históricos como Marcelo Barticciotto entregó su veredicto. En esa línea, el ex delantero fue categórico en afirmar que el club se equivocó en firmar al caboverdiano como refuerzo.

“En realidad no debieron traer a Vozinha si confiaban en Maureira y Villanueva“, manifestó el otrora técnico albo, quien de todas maneras apunta que “una vez que lo traen me parece que debe jugar, sino para qué lo trajeron“.

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Barticciotto descarta a Vozinha como titular en Colo Colo

Sobre quién debiera ser el arquero por lo que resta del Campeonato Nacional, el 7 del Pueblo es enfático en asegurar que “creo que atajará Maureira“, para a continuación descartar de plano a uno de los cuatro arqueros que hoy tiene Ortiz a disposición.

“A De Paul hay que sacarlo de la ecuación, me parece, por el tiempo que no juega, vuelve de una lesión larga”, sentencia Marcelo Barticciotto sobre el portero titular en Colo Colo, donde si bien no confía en Vozinha, estima que si hicieron el esfuerzo por firmarlo, debe ser del arranque.

Si tomamos en cuenta que los albos jugarán este domingo 11 de octubre a las 15:00 horas de visita ante Coquimbo Unido en el Estadio “Francisco Sánchez Rumoroso” por la fecha 24 en Liga de Primera, se espera que este viernes sea el Tano quien revele a quién será el arquero.

En síntesis