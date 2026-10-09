Pronósticos Barcelona vs Getafe: los Culés están a un paso del récord en LaLiga

Revisa los mejores pronósticos de Barcelona vs Getafe por LaLiga. Análisis, cuotas y apuestas para el partido de la fecha 8.

Revisa los pronósticos para el partido de Barcelona vs Getafe. El líder invicto de LaLiga, con siete triunfos en siete jornadas, busca igualar su mejor comienzo en la historia de la competencia.

El equipo culé recibe a los azulones por la octava fecha de la liga española. El encuentro se disputará el sábado 10 de octubre de 2026, a partir de las 13:30 horas de Chile, en el Camp Nou. Con un inicio de temporada arrollador, los dirigidos por Hansi Flick son amplios favoritos para sumar otros tres puntos en casa.

Nuestros picks Pronósticos: Barcelona vs Getafe Cuotas ofrecidas por 1xbet Pronóstico Resultado del partido: Barcelona Barcelona acumula 22 victorias consecutivas como local en La Liga, mientras Getafe perdió todos sus partidos fuera de casa. Además, la fortaleza culé respalda el favoritismo. 1xbet 1.07 Pronóstico Resultado del partido: Barcelona + Total de goles de Getafe: Menos de 0.5 Getafe todavía no marcó como visitante y presenta dificultades ofensivas. Además, Barcelona ganó sus últimos cuatro duelos en casa ante este rival sin conceder goles, respaldando esta combinación. 1xbet 1.61 Todas estas cuotas son cortesía de 1xbet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido Barcelona vs Getafe

El Barcelona tiene el ataque más letal de Europa , promediando 4.43 goles por partido en LaLiga (31 goles en siete fechas).

tiene el ataque más letal de , promediando 4.43 goles por partido en (31 goles en siete fechas). Getafe posee la segunda peor ofensiva del campeonato, con apenas cuatro goles anotados en siete encuentros.

posee la segunda peor ofensiva del campeonato, con apenas cuatro goles anotados en siete encuentros. El equipo blaugrana ha mantenido su arco en cero en los últimos cuatro enfrentamientos como local ante Getafe.

Getafe ha perdido sus tres partidos de visita en esta temporada sin haber marcado un solo gol.

Cuotas 1X2 Cuotas: Barcelona vs Getafe Cuotas ofrecidas por 1xBet Barcelona 1.07 1xBet Empate 11.63 1xBet Getafe 20.00 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Barcelona vs Getafe

El Barcelona llega a este partido como el líder indiscutido de LaLiga y el único equipo con un registro perfecto tras siete jornadas. Su dominio se basa en un ataque demoledor que ha marcado 31 goles, casi el doble que su más cercano perseguidor. Con ocho victorias en ocho partidos oficiales esta temporada, el momento del equipo es inmejorable.

Por su parte, el Getafe ha tenido un comienzo irregular, ubicándose en la medianía de la tabla. Su principal problema ha sido el rendimiento como visitante, donde ha perdido todos sus partidos sin anotar goles. Enfrentar al equipo más en forma del torneo en su estadio se presenta como un desafío mayúsculo.

Nuestra apuesta segura: Victoria del Barcelona

La opción más fiable para este encuentro es la victoria del Barcelona. El equipo culé ha ganado sus 22 partidos de liga en casa de forma consecutiva, una racha que se extiende desde la temporada pasada. Además, se enfrenta a un Getafe que tiene un 100% de derrotas como visitante.

Las estadísticas respaldan de forma contundente el favoritismo local. Aunque la cuota es baja, refleja la alta probabilidad de que el resultado se concrete, siendo una base sólida para cualquier apuesta.

Apuesta 1 | Resultado del partido: Barcelona – 1.07 en 1xbet

Apuesta de valor: Victoria del Barcelona sin recibir goles

Aquí es donde encontramos una oportunidad con mayor retorno. El Getafe no solo tiene la segunda peor delantera de LaLiga, sino que aún no ha marcado goles fuera de casa. Esta debilidad ofensiva se enfrenta a un Barcelona que históricamente le ha hecho la vida imposible.

Los blaugranas han ganado los últimos cuatro duelos en casa contra Getafe sin recibir goles. Considerando estos antecedentes, una cuota de 1.61 por una victoria local con la portería en cero representa un valor excelente.

Apuesta 2 | Resultado del partido: Barcelona + Total de goles de Getafe: Menos de 0.5 – 1.61 en 1xbet

La superioridad ofensiva del Barcelona y las dificultades del Getafe para marcar como visitante hacen que este encuentro ofrezca alternativas interesantes más allá del ganador. Desde apostar por una victoria culé hasta explorar mercados relacionados con los goles, las apuestas de LaLiga permiten analizar distintas opciones para cada jornada del campeonato español.

Alineaciones probables en Barcelona vs Getafe

Barcelona: Joan García; Kounde, Cubarsí, Martín, Cancelo; Pedri, Rodri, Fermín; Yamal, Adeyemi, Jesus.

Joan García; Kounde, Cubarsí, Martín, Cancelo; Pedri, Rodri, Fermín; Yamal, Adeyemi, Jesus. Getafe: Soria; García, Dakonam, Gudelj, Romero, Mojica; Terrats, Martín, Mangala; Ünal, Azón.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Barcelona vs Getafe

¿Quién es el favorito en el pronóstico de Barcelona vs Getafe?

El Barcelona es el claro favorito para ganar el partido. Su perfecto estado de forma, su poder ofensivo y el historial reciente lo posicionan con una probabilidad de victoria que supera el 90% según las cuotas.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El partido se jugará el sábado 10 de octubre a las 13:30 horas (hora de Chile) en el estadio del Barcelona. La transmisión por televisión dependerá de los licenciatarios locales de La Liga.

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

La mejor cuota de valor es la “Victoria del Barcelona sin recibir goles” a 1.66. Ofrece un retorno muy atractivo considerando la ineficacia ofensiva de Getafe como visitante y la solidez defensiva del Barcelona en este tipo de duelos.

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