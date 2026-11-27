José López y Guido Carrillo son los grandes candidatos para anotar en la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Estudiantes.

Nuestros picks Pronósticos: Palmeiras vs Estudiantes Cuotas ofrecidas por 1xbet Pronóstico Anotará un gol en cualquier momento: José López José López es el máximo goleador de Palmeiras en 2026, con 18 tantos y 11 asistencias en 52 partidos. Además, suma cuatro conquistas en esta Copa Libertadores y buscará prolongar su buen momento. 1xbet 3.20 Pronóstico Anotará un gol en cualquier momento: Guido Carrillo Guido Carrillo marcó dos goles en sus últimas dos apariciones y acumula 10 tantos en 41 partidos este año. En la Libertadores suma tres conquistas y buscará seguir ampliando su registro goleador. 1xbet 4.60 Todas estas cuotas son cortesía de 1xbet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Palmeiras y Estudiantes se enfrentarán este sábado 28 de noviembre en Montevideo por la final de la Copa Libertadores 2026. El encuentro traerá a la memoria la histórica definición de 1968 y determinará quién se queda con el título más importante del fútbol sudamericano.

Los brasileños, que disputan su cuarta final en los últimos siete años, son los favoritos para alzar el trofeo, que sería el cuarto de su palmarés. Por su parte, los argentinos buscan repetir lo conseguido en 2009, cuando superaron a Cruzeiro y levantaron la copa por cuarta vez en su historia. El choque desempatará el historial entre ambas naciones, ya que cuentan con 25 conquistas cada una.

Para ello, el Verdão buscará que aparezca su goleador, José López, mientras que el Pincha pretenderá que su referente, Guido Carrillo, se convierta en ídolo. A continuación, repasamos sus estadísticas y cuotas de cara a la final.

López está listo para convertirse en ídolo del Verdão

José López es el máximo goleador y el jugador con más asistencias de Palmeiras en 2026, considerando todas las competencias. Registra 18 tantos y 11 pases de gol en 52 partidos, con un total de 3780 minutos disputados.

En esta Copa Libertadores marcó cuatro tantos: uno en cada uno de los dos duelos ante Sporting Cristal por la fase de grupos y en los partidos de ida de octavos de final y semifinales, frente a Cerro Porteño y Fluminense, respectivamente.

Enfrentó dos veces a Estudiantes de La Plata cuando vestía la camiseta de Lanús. No registró goles y aportó una asistencia, con un saldo de un empate y una derrota.

Anotará un gol en cualquier momento: José López – 3.20 en 1xbet

El goleador albirrojo quiere seguir haciendo historia en el club

Guido Carrillo anotó dos goles en sus últimas dos apariciones con Estudiantes de La Plata y buscará convertirse en un gran ídolo de la institución guiando al equipo hacia la conquista de la gloria eterna.

Este año, entre todas las competencias, lleva 10 goles y tres asistencias en 41 partidos. En la Libertadores anotó tres veces: frente a Flamengo en la fase de grupos y un doblete en la vuelta de los octavos de final ante Universidad Católica.

Con esas dos conquistas frente a los Cruzados, superó a Mauro Boselli en cantidad de goles en la competencia (14 contra 13) y lo igualó en el registro de tantos en todos los certámenes continentales: ambos anotaron 21.

Anotará un gol en cualquier momento: Guido Carrillo – 4.60 en 1xbet

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