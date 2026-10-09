Pronósticos Real Madrid vs Villarreal: el Merengue quiere mantener su invicto en el Bernabéu

Revisa los mejores pronósticos y cuotas de Real Madrid vs Villarreal por la fecha 8 de LaLiga. Análisis, claves y apuestas para el partido.

Revisa los mejores pronósticos de Real Madrid vs Villarreal por la octava jornada de LaLiga.

El equipo merengue necesita una victoria para no perderle pisada al líder Barcelona, mientras que el Submarino Amarillo llega en racha y busca dar la sorpresa en la capital. El encuentro se disputará el sábado 10 de octubre a las 16:00 horas (hora de Chile) en el Estadio Santiago Bernabéu.

Nuestros picks Pronósticos: Real Madrid vs Villarreal Cuotas ofrecidas por 1xbet Pronóstico Resultado del partido: Real Madrid Real Madrid ganó 19 de sus últimos 22 partidos ligueros en el Bernabéu y venció a Villarreal en sus tres duelos recientes allí. Además, su fortaleza como local respalda el pronóstico. 1xbet 1.36 Pronóstico Ambos equipos anotarán: Sí Real Madrid recibió goles en seis de sus ocho partidos oficiales esta temporada, mientras Villarreal destaca por su producción ofensiva. Además, ambos equipos anotaron en la mayoría de sus encuentros recientes. 1xbet 1.50 Todas estas cuotas son cortesía de 1xbet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de Real Madrid vs Villarreal

La apuesta “Ambos equipos anotan” ha resultado ganadora en seis de los siete partidos de liga del Villarreal y en cinco de los siete del Real Madrid .

y en cinco de los siete del . El Real Madrid ya ha sufrido dos derrotas en LaLiga este año, una cifra que la temporada pasada alcanzó recién en la jornada 16.

este año, una cifra que la temporada pasada alcanzó recién en la jornada 16. Villarreal llega con una racha de dos victorias consecutivas, su mejor seguidilla de triunfos desde enero de 2026.

El mediocampista del Real Madrid, Arda Güler, es el líder de LaLiga 2026/27 en asistencias esperadas (xA) por cada 90 minutos, con un promedio de 0.78.

Cuotas 1X2 Cuotas: Real Madrid vs Villarreal Cuotas ofrecidas por 1xBet Real Madrid 1.36 1xBet Empate 6.00 1xBet Villarreal 7.50 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Real Madrid vs Villarreal

El Real Madrid, actualmente en la cuarta posición, no tiene margen de error. Con dos derrotas en sus últimos cuatro partidos de liga, incluyendo la caída en el derbi ante el Atlético, los dirigidos por José Mourinho están a seis puntos del líder Barcelona y necesitan una victoria contundente para recuperar la confianza y seguir en la lucha por el título.

Por su parte, el Villarreal ha encontrado su rumbo tras un inicio de temporada irregular. Ocupando el noveno lugar, el Submarino Amarillo llega al Bernabéu con dos victorias consecutivas por 3-1, lo que ha revitalizado sus aspiraciones de clasificar a competiciones europeas. Su ataque es uno de los más peligrosos del torneo, lo que promete un partido abierto y con muchas ocasiones de gol.

Nuestra apuesta segura: Real Madrid gana

La fortaleza del Real Madrid en el Santiago Bernabéu es el principal argumento para esta apuesta. Desde el inicio de la temporada pasada, los merengues han ganado 19 de sus 22 partidos de liga en casa, perdiendo solo dos. Además, José Mourinho ha ganado sus cuatro partidos como local en su segundo ciclo en el club, con un impresionante promedio de 3.5 goles por encuentro.

Considerando el historial reciente, donde el Real Madrid ha ganado los últimos tres enfrentamientos contra Villarreal en su estadio, y el bajo rendimiento del Submarino Amarillo como visitante en 2026, la victoria local se perfila como el resultado más probable. La cuota, aunque no es alta, ofrece seguridad para una apuesta principal.

Apuesta 1 | Resultado del partido: Real Madrid – 1.36 en 1xbet

Apuesta de valor: Ambos equipos anotan

A pesar del claro favoritismo del Real Madrid, su defensa ha mostrado fragilidades en las últimas semanas. El equipo ha recibido goles en seis de sus ocho partidos oficiales esta temporada. Se enfrentan a un Villarreal con un ataque potente, que cuenta con el tercer mejor registro de goles esperados (xG) de La Liga.

Las estadísticas respaldan esta tendencia: la apuesta “Ambos equipos anotan” se ha cumplido en siete de los ocho partidos del Villarreal y en seis de los ocho del Real Madrid esta campaña. Esta consistencia ofensiva de ambos equipos convierte la cuota de 1.50 en una opción de gran valor para quienes buscan un retorno más atractivo.

Apuesta 2 | Ambos equipos anotarán: Si – 1.50 en 1xbet

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Alineaciones probables en Real Madrid vs Villarreal

Real Madrid: Courtois, Dumfries, Konate, Rudiger, Cucurella, Tchouameni, Bernardo Silva, Guler, Bellingham, Vinicius Jr, Mbappe.

Courtois, Dumfries, Konate, Rudiger, Cucurella, Tchouameni, Bernardo Silva, Guler, Bellingham, Vinicius Jr, Mbappe. Villarreal: Gulacsi, Freeman, Navarro, Veiga, Cardona, Akhomach, Gueye, Saliba, Moleiro, Mikautadze, Ayoze Perez.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Real Madrid vs Villarreal

¿Quién es el favorito en el pronóstico de Real Madrid vs Villarreal?

El Real Madrid es el claro favorito para ganar el partido, basado en su impresionante récord como local y las cuotas de las principales casas de apuestas.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El partido se jugará el sábado 10 de octubre a las 16:00 horas (hora de Chile) en el Estadio Santiago Bernabéu. La transmisión televisiva está por confirmar.

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

La cuota de 1.50 para “Ambos equipos anotan” representa la mejor opción de valor, dada la alta probabilidad de que ambos equipos marquen según las estadísticas recientes.

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