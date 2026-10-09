Fernando Ortiz golpea la mesa con Vozinha: la sorpresiva formación de Colo Colo ante Coquimbo

El entrenador de los albos tomó una decisión sobre quién será el arquero titular este domingo ante los Piratas.

Vuelve la Liga de Primera. Luego de semanas de receso por la fecha FIFA, retorna el bendito fútbol chileno y uno de los partidos más atractivos es el que jugará Coquimbo Unido ante el líder Colo Colo.

Los Piratas han perdido terreno en las últimas fechas y se metieron en la siempre dura lucha por no descender; en tanto, los albos siguen en la cima, pero cedieron unidades y sumaron dos empates en sus últimos encuentros.

El Cacique se prepara para el viaje a la Región de Coquimbo y el entrenador colocolino, Fernando Ortiz, tiene en mente el once con importantes novedades.

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Vozinha pierde la titularidad en Colo Colo

Una de las grandes dudas es saber qué arquero va a ser titular en Colo Colo para el cierre de la temporada. Vozinha había tomado el lugar en desmedro de Gabriel Maureira, mientras que en la Copa Chile venía jugando Eduardo Villanueva.

El viaje África del meta caboverdiano a jugar por su selección le pasó la cuenta, porque según cuenta el periodista de radio Cooperativa Rodrigo Gómez, el veterano meta de 40 años perdió el puesto en el once titular.

Gabriel Maureira recupera el puesto en Colo Colo. Foto: Nicolas Klein/Photosport

El Tano se decanta por el regreso de Maureira a la titularidad, quien será de la partida este domingo ante Coquimbo Unido.

De esta forma, el once de Colo Colo será con Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Cristian Díaz, Felipe Méndez, Álvaro Madrid, Gedeón Díaz; Leandro Hernández y Javier Correa.

Colo Colo va por tres puntos claves, para así mantener su ventaja de 12 unidades en la cima de la Liga de Primera.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Coquimbo Unido por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y Coquimbo Unido por la Liga de Primera se jugará este domingo 11 de octubre, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.